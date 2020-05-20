【棒球．夏季甲子園】79年來首度取消　溫子賢繼續向夢想邁步

甲子園是日本高校棒球一眾「球兒」揮灑熱血的夢想聖地。 可惜今年受新冠肺炎影響，春季甲子園3月史無前例地中止，夏季甲子園亦受牽連，日本傳媒報道，賽會取消今年夏季甲子園比賽，為二戰後首次取消。 入讀宮崎日章學院的香港球手溫子賢今年已經高三，取消比賽意味不可能再有機會一闖日本高校棒球聖地。 花名「肥仔」的他雖或多或少有點失望，但目標更遠大的他選擇看得更遠，因為「人生不止高中一個比賽」。

新冠肺炎蔓延全球，連累全球多項大型運動賽事需要延期甚至取消。日本高等學校野球連盟（高野連）3月已中止春季甲子園，為「春甲」史上首次取消賽事，夏季甲子園本定於8月10日舉行，但亦難逃取消命運。

2020年夏季甲子園取消，不少球員都失去挑戰高校棒球巔峰的機會。（網上圖片）

東京緊急狀態：

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日本共同社報道，高野連周三（20日）舉行視像營運委員會會議，因為疫情關係決定取消今年夏季甲子園比賽，其後會在理事會正式通過。

夏季甲子園曾於1918及1941年取消，今次除了是史上第3次取消之外，亦是二戰以來首次。

溫子賢今年高三，但夏季甲子園取消，失去最後一次挑戰高校棒球盛事的機會。（資料圖片/潘思維攝）

取消不代表終結 溫子賢：目標不止於日本

香港球手溫子賢2018年進軍日本高校棒球，入讀宮崎日章學院，今年高三是最後一次挑戰甲子園的機會。惟疫情連累比賽取消，本來已得到正選一席位的「肥仔」與一眾高三隊友一樣，只能抱憾畢業，「肥仔」表示宿舍中等人心情大致平靜，「但係話冇唔開心就假」。溫子賢受訪時聽來平靜，但亦給人一種失落的感覺，似乎「冇唔開心就假」這一句亦包括了自己在內。

畢業不少高校球兒來說，等同於棒球生涯完結，但溫子賢就選擇繼續向前：「人生不只得高中一個比賽，對於其他隊友來說，高中畢業後就不再打球，但我的目標不止於日本，之後會打大學再打上去，看看自己能否打到職業。」

夏季甲子園79年來首次取消。（網上圖片）

有團體於網上發起連署，希望賽會收回成命。（網上圖片）

日本專家估損失過千億日元

日本著名經濟學家宮本勝浩預計，連同交通、食宿等費用，今年春、夏甲子園取消或會造成超過1000億日元的捐失，首當其衝受到影響的就是球場附近的酒店、餐廳及在甲子園參賽49支球隊在比賽期間入住的民宿。《日刊現代》訪問十分近甲子園的一間酒店，其經理透露今年兩次甲子園都取消，收入會直接歸零，勢必陷入經營危機。

甲子園為日本棒球聖地，而且每年都會帶來不少經濟效益。（網上圖片）

不少日本民眾及球迷都希望夏季賽復辦，更發起了網上聯署，5月15日至今已得到逾16000人簽署。發起連署的株式会社Athlete Works代表徳丸博之，於聯署中寫道，據高野連於令和1年統計，由預選起的球員達143867人，取消比賽會令到這些「高校球兒」失去挑戰的機會，「得不到寶貴的回憶」。

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