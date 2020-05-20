【英超】熱刺後衛涉第3度違規　調查過後或需再隔離

熱刺後衛奧里亞（Serge Aurier）於自己Instagram上幹剪髮的圖片，涉嫌第3度違反了社交距離指引，熱刺表示正在調查當中，這名科特迪瓦或許要再度隔離。

27歲的奧里亞近日於自己的IG上載自己與髮型師Justin Carr合照的3張圖片，又寫上「Yes Sir」及留下「Le Coiffeur Est Bon（this hairdresser is good）」的hashtag，暫時未知何時拍下這些圖片。

熱刺的發言人表示正在調查事件，「並會適當地處理事件。」外國傳媒指出熱刺對於奧里亞在封鎖期間一而再、再而三地不理警告，做出違反社交距離指引的行為。

奧里亞回熱刺訓練基地練波。（路透社）

奧里亞於英國封鎖期間兩次違反社交距離指引。（instagram @sergeaurier）

兩度外出運動違規

奧里亞被拍到兩次外出與非自己同一住所的住戶運動，一次與朋友，另一次與隊友穆沙施素高（Mossa Sissoko），當時又爆出熱刺領隊摩連奴（Jose Mourinho）違規指導球員練波。

自英超允許球會復操後，熱刺已進入「Phase One」階段，早前以不多於5人一組形式復操，奧里亞亦有回到訓練基地練習。

奧里亞於IG上載與髮型師合照的圖片。（instagram @sergeaurier）

如果熱刺發現里奧亞於最近一輪檢測後違規，這名科特迪亞守將或需要自我隔離7日。英超最近讓20隊球員及職員接受檢測，結果748人中有6人呈陽性反應。

Justin Carr不乏球員顧客：

Justin Carr有不少球星顧客，當中包括利物浦中場阿歷士張伯倫。（instagram @justscuts）

Justin Carr有不少球員顧客，更不乏大名球星，利物浦中場阿歷士張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）、曼城的基爾獲加（Kyle Walker）、馬德里體育會後衛捷比亞（Kieran Trippier）都會找這名髮型師理髮。

熱刺球員出外訓練未有保持社交距離：