【西乙】華歷簡奴申請資助唔出糧　教練嬲爆「大脾露罅」抗爭

受新冠肺炎疫情影響，西乙球隊華歷簡奴早前決定申請西班牙的政府資助，球員工資由社會救濟金代球會支付。 主帥柏高謝美斯（Paco Jémez）不滿球會高層的決定，所以他卻以別開生面的方法抗爭。

上季在西甲敬陪末席降班的華歷簡奴（Rayo Vallecano），最近受新冠肺炎肆虐下，球會財政大受打擊，球隊高層決定申請西班牙政府的臨時資助計劃「ERTE」，減輕球會的財政壓力，政府將以社會救濟金代球隊支付7成薪金。

華歷簡奴高層這個決定，引起領隊及球員們的不滿，事關球隊在有盈利的情況下，仍然「諗縮數」。眾將在周一及周二連續兩日罷操，以示不滿。根據西班牙傳媒報道，主帥柏高謝美斯在周二更與球隊的體育總監「吵大鑊」，二人在會上針鋒相對，火藥味十足。

柏高謝美斯上季帶領華歷簡奴，以「包尾」成績從西甲降班。（Twitter截圖）

雖然華歷簡奴在周三（20日）恢復操練，但行為出位的柏高謝美斯竟然以特別方式向球會抗議。

從一條華歷簡奴的官方片段中，該名50歲的西班牙籍領隊與其他教練在領軍操練時，穿上背心，戴上口罩﹑太陽眼鏡及帽子，唯獨是「無褲着」，以「大脾露罅」再度向球隊抗議。

不過，根據西班牙傳媒消息指，華歷簡奴高層無意收回成命，將繼續申請政府資助。

柏高謝美斯在帶操練中沒有穿上褲子，向球隊高層表示不滿。（Twitter截圖）

華歷簡奴「唔着褲」的教練們（按圖放大）