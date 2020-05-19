【足球】英超球會同意周二起恢復小組操練　西甲意甲冀6月中回歸

英超20間球會周一（18日）再次開會，一致同意球員周二（19日）起以小組形式恢復操練，但強調必須遵守社交距離措施，避免一切有身體接觸的訓練。 當德甲順利復賽，為其餘聯賽帶來正面影響，意甲及西甲亦希望在6月中重開球季。

會後聲明稱，在徵詢過球員、領隊、隊醫、獨立專家及政府當局後，英超賽會同意首階段復操，並將嚴格遵守醫療規定，確保所有人在安全環境下訓練，各方的健康及福祉是至為重要。

英超球會將分階段回復正常操練，留待疫情再有改善時，英超賽會便將進一步放寬限制。在首階段只可進行不多於5人的小組訓練，每節訓練不得超過75分鐘，而訓練內容將避免球員們的身體接觸。英超賽會足球總監Richard Garlick表示，賽會將派員及GPS等方式，監察各支球隊在訓練時有否違規。

英超球會同意在周二起逐步恢復小組操練。（路透社）

英國政府上周一（11日）批准「文化及體育活動」6月起以閉門形式進行，而英超賽會計劃於6月12日重新展開2019至20年餘下球季，這個名為「Project Restart」的計劃建議比賽在中立場地舉行，今季餘下92場賽事中的22場有可能在倫敦舉行。

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另外，意大利足總為配合當地政府的政策，宣布延長停賽令，國內包括意甲在內的所有足球賽事，將暫停至下月14日，換言之最早將在6月15日復賽。意甲全數球隊在早前的會議時，悉數同意在6月中重開球季，其中大部份球隊希望在6月13日重開賽季。

英國《衛報》透露西甲賽會的一份文件，目標在6月12日復賽，當中提及復賽的各個方案，部份將會參考德甲的守則，例如兩軍不會同時進場及取消賽前握手等，而入球慶祝方面卻沒有限制。他們計劃各場賽事中，場內只可容納197人，當中包括球員及工作人員等。

全數意甲球會在會議後，同意在下月中重開賽季。（資料圖片／Getty Images）

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