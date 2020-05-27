F1｜課金車手就是錯？　買的不單是一個位　用錢換機遇的殘酷現實

賽車一向都是「燒錢」運動，就算到了今時今日，要入門玩賽車怎樣都需要有一定家底。 車隊為了生存，需要找到更多贊助，所以才會有Pay Driver的出現，這個極負面的名詞要譯成中文不容易，姑且就叫「課金車手」。 課金車手的存在就是錯嗎？課金車手拖累了比賽質素？或許一切都不似大家所想。

課金車手常出現於規模較小車隊，平治、法拉利、紅牛、麥拿侖以及雷諾都是企業車隊，不用太擔心資金來源，但小車隊如威廉士唯一「生意」就是賽車，十分需要贊助帶來資金維持車廠運作，故會更傾向起用Pay Driver。

今時今日的課金車手大多都有大財團撐腰，如馬當拿度（Pastor Maldonado）就有委內瑞拉國營石油公司PDVSA支持，今年威廉士的「最強新人」拿菲迪（Nicholas Latifi）就有父親的食品公司Sofina幫忙，贊助威廉士藉以換取拿迪菲的一席位。

古碧沙今年轉投愛快，可見到Orlen的贊助貼於車身上。（Getty Images）

波蘭車手古碧沙（Robert Kubica），去年重返F1都是多得波蘭國營石油化工公司Orlen贊助，讓他在威廉士再戰F1，今年移籍到愛快擔任測試車手，Orlen仍是充當「金主」角色。

羅達曾借錢繼續賽車事業。（網上圖片）

神級名將亦曾是Pay Driver

不過，Pay Drivers之中，最出名的一定是一代名將、已故奧地利車手羅達（Niki Lauda）。這名車手雖然出生於奧地利一個製紙商家族，可謂「唔憂柴唔憂米」，但父親不支持他進入賽車界，故羅達一直都要「食自己」去參賽。

1972年，羅達的賽車事業因欠缺資金停滯不前，自己以人壽保險作抵押，換取30000英鎊的資金，「購來」創立不久的March的一席位。March當時成立日子尚短，正是用錢之時，30000英鎊於當時實屬可觀數字，另一方面羅達的賽車生涯又可以繼續，完全是「雙贏」局面。

雖然在F2有不錯表現，但March在F1成績差勁，故羅達翌年決定再轉隊，更再借錢購買BRM（British Racing Motors）的一席位。今次羅達表現出應有水準，更得到法拉利創辦人安素法拉利（Enzo Ferrari）的賞識，1974年坐上紅色戰車，自此平步青雲。

舒麥加多得平治付出15萬美元，打開了進入F1之門。（網上圖片）

另一個「車神」級的例子，就是七奪世界冠軍的舒麥加（Michael Schumacher）。屬於平治培訓計劃的舒麥加，1991年獲得平治支持，動用15萬美元從佐敦車隊買來當年比利時站的落場機會。

雖然舒麥加最後未能完成比賽，但其表現得到班納頓的垂青，讓他在該季餘下的賽事出場，才會有之後在班納頓贏得兩屆世界冠軍，及法拉利再贏5屆的豐功偉業。

【F1 2020車手一覽】：

+ 16 + 15 + 14

佩雷斯速度頗快，令大家都忘了其背後有多個大財團撐腰。（Getty Images）

買的不是一個車位而已

大家可能會認為「羅達及舒麥加都是好手，只欠一個機遇，不完全屬於Pay Driver範疇」。不過，無論是自己傾家蕩產，還是有伯樂栽培，或是國企級財團撐腰，抑或是靠父蔭，課金買位就是課金車手。

什麼樣的Pay Driver都好，他們不只是買一個位，而是買來晉身賽車世界最高級賽事的機會。

以下給大家出一個情境選擇題：賽車手A實力超群，但沒有太多資金撐腰；賽車手B實力近車手A八至九成，但背後有多個大財團撐腰，作為一支小車隊的話事人，你會選擇用哪一位車手？

大車隊如平治、法拉利當然不用想太多，車手A是必然之選，因為錢對於The Silver Arrow、The Prancing Horse都不是問題。不過，對規模不如以上兩隊的車隊如威廉士、愛快，甚至乎被車迷戲稱「老竇力量」的Racing Point也好，車手B確實是個更吸引的選擇，得到他就等於得到足夠的資金，維持車廠的運作。

史杜爾賽車生涯確實得到父親支持，但實力並非如此不濟。（Getty Images）

賽車是商業活動的現實

Racing Point的墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）就是一個好例子。說起這位膽色過人，速度甚快的車手，讀者們或許不會認為他是個「課金車手」。不過，佩雷斯背後有三大墨西哥電訊公司撐腰，Claro、Telmex、Telcel於他2011至12年效力的沙巴（即現時的愛快）時，每年贊助車隊2600萬美元。

佩雷斯技術出眾，但背後資金的吸引力亦不容忽視。

各位不能忘記，賽車是商業活動。平治等大車隊本身是廠隊，除了大企業本身就是「銀紙印刷機」，牌子亦可以吸引到更多大名氣，能拿出更多贊助費的商業機構，但小車隊的生意就是賽車，贊助費是重要收入來源，尤其是現今F1花費鉅大，所有零件、器材都是錢，對贊助的需求比以往更大，課金車手為他們帶來收入，才會Pay Driver的生存空間。

這就是賽車世界的現實。

筆者更會大膽說一句：「課金車手養活了賽車運動。」

比賽質素受影響？未必，現時的F1車手絕對是賽車界最頂尖的車手。（Getty Images）

【F1 2020新車圖鑑】：

+ 6 + 5 + 4

更大的問題來了，如果課金車手是必要的存在，那麼現時賽事的質素是否比不上預期？

大家看一看佩雷斯的例子，答案就已經呼之欲出。佩雷斯的隊友史杜爾（Lance Stroll）自登陸F1後，一直都背負「課金車手」之名。不能否認，史杜爾的時裝大亨父親確是用錢將兒子的賽車路舖平，但大家亦不能漠視史杜爾的能力。

這名加拿大車手在2016年F3以507分封王，比起第2位的德國車手根達（Maximilian Gunther）多足足187分，威廉士的車手羅素（George Russell）以第3完成賽季，落後史杜爾243分。要記住F3是Spec Series，一眾車手的賽車的差別只有調校，史杜爾能以這距離封王，證明他有一定實力。

不少巨星級車手都有不少贊助，使得Pay Driver的定義變得更加模糊。（Getty Images）

結論：一個被歧視的存在

確實有十分出色的車手卻得不到機會，這是令人沮喪的現實，但亦不能將責任完全怪罪於課金車手身上。贊助是F1的命脈，沒有課金車手，這些資金不會存在，這個比賽大概已成為另一個「絕種」賽事了。

現實就是這樣的殘酷，這個商業世界一切都講錢，就算是實力高超的車手如咸美頓（Lewis Hamilton）、韋斯達賓（Max Verstappen）背後都有不少贊助，令到大車隊可在研發上花更多金錢。

Pay Driver的定義變得模糊，或許也是時候放低這樣的成見了。