【英超】曼聯出第3季報告　收入大減　高層保證有資金留作增兵

曼聯英超傳統勁旅曼聯周四（21日）公布第3季財政報告，宣布負債上升到4.29億英鎊。

曼聯於報告中表示第3季後債務上升1.27億英鎊，總額4.29億英鎊，債務增加主要因為外匯匯率令成本增加，以及哈利馬古尼、波基斯費南迪斯等人的轉會費用。

「紅魔」執政副主席活禾特（Ed Woodward）於報告中指出，新冠肺炎帶來嚴峻的挑戰，令到財政壓力更大。

馬古尼的轉會費使曼聯負債增加。（路透社）

曼聯預計將要為2019至20年球季受疫情影響暫停，直播改期有可能退款大約1500萬鎊予電視轉播商。報告中提及轉播收入比去年同期減少大約2800萬英鎊，跌幅達51.7%，比賽日的收入在第3季亦大跌，最高捐失約2910萬英鎊。

活禾特向球迷保證有足夠資金讓蘇斯克查增兵。（路透社）

曼聯復操：

+ 8 + 7 + 6

有足夠資金用作增兵

雖然收入大減，但曼聯指出在下個轉會窗開始前有9000萬英鎊儲備，並有能力撥用1.5億英鎊給曼聯領隊蘇斯克查作擴軍之用。

活禾特指出現時以球迷、合作夥伴、球會職員的健康為首，將會繼續為受影響的群眾提供協助，為球會在疫情期間面對危機作出的應變感到自豪。

英超各隊球員重返球會報到：