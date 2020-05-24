【木村花自殺】田渡凌深夜表悔意　本田圭佑：要欺凌就來欺凌我

參與日本真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》的22歲日本女子摔角手木村花（Hana），昨日（23日）自殺身亡，在節目中曾獲她追求的日本籃球選手田渡凌深夜發長文哀悼，同時狠批向Hana施以網絡欺凌的網民。 發聲的不止田渡凌一人，日本前足球代表本田圭佑，亦就此事狠批網絡欺凌者。

木村花在《雙層公寓：東京2019-2020》後期惹來不少負評，僅在twitter上，每日就有逾百個直接要求她「去死」的留言，她的死被認為與不堪網絡欺凌有關。

Hana離世後，其他《雙層公寓》成員的反應成為焦點，最受關注的自是曾獲她極力追求的日本籃球員田渡凌，26歲的田渡凌原效力日本B.League的橫濱B海盜隊，是主力之餘亦是一隊之長，但即將以自由身轉會。他曾為日本24歲以下國家隊成員，出演今季《雙層公寓》，因亮麗外表深獲其他女成員青睞，木村花更為追求他而下過一番苦功，惟最後被田渡凌拒絕。田渡凌一度與成員之一的俄羅斯模特兒Vivi關係密切，但最後仍拒絕對方，被女成員們批評「只為宣傳球隊而上節目」。

田渡凌原本效力日本B.League的橫濱B海盜隊，亦是隊中主力，約滿後將自由轉會。（instagram/@tawatariryo）

田渡凌今日凌晨在Instagram及Twitter發出一段長文，他先哀悼木村花之死，字裏行間表現得相當後悔：「若我們能好好地相處就好了，若我們能好好地互相分享、聆聽妳的感受就好了。若我有為你輔導一下就好了。我本來可以修補一些事的」，之後談及兩人在拍攝節目時各種片段，包括一起浸溫泉、木村花在他受傷及失落時鼓勵他、及Hana勝出摔角賽等畫面。

「花！你好嗎？我們再好好相處吧！去玩吧！」田渡凌的留言中滿是哀痛，續道：「我想了一整天到底要說什麼。我真的很後悔，也很痛苦」。

田渡凌半夜在instagram發文，悼念木村花。（instagram/@tawatariryo）

田渡凌、木村花及其他《雙層公寓》同期成員：

+ 8 + 7 + 6

田渡凌最後花大篇幅炮轟被視為中村花自殺元凶的網絡欺凌者，直言「我只是個運動員而不是藝人，若變得出名、要去《雙層公寓》，就要有被中傷的心理準備……我是如此聽說的，但這真的對嗎？」他坦言每日面對大量人身攻擊，自己雖可以做到不在意，但的確有些成員會備受壓力，他最終道：「為什麼可以任意去批評一些你只在電視上見過、而沒有真正見過面的人呢？你知道些什麼？……在談論別人之前，先管好自己的人生吧！」

不少日本名人都就木村花自殺一事開腔，本田圭佑亦是其中之一。（Getty Images）

本田圭佑狠批欺凌風氣 「要欺凌就來找我」

木村花之死，引來不少日本名人對網絡欺凌文化加以鞭撻，球星本田圭佑亦連續兩日在Twitter發文，昨日他說：「致欺凌者們：不要攻擊弱者……將目標放在強者吧。結論是，來攻擊我吧，將我視作一個長期的欺凌對象吧。」

本田今日再發文，說自己在意甲落班之時，每次輸波，「欺凌中傷都是尋常事」，未曾留意到網絡欺凌是罪行，並指出對於如何解決網絡欺凌的問題，眾說紛云，亦沒有一個方法是容易執行，「但我仍希望有一天，我們可以接納那些欺凌者，從而解決問題」。