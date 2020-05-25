【棒球．日職棒】6月19日閉門重開　野牛、軟銀鷹復操辦隊內賽

高校棒球盛事甲子園早前宣布取消夏季大會，不少人都表示惋惜。 今夏雖然沒有了熱血的甲子園，但日職棒（NPB）回來了，日本野球機構周一（25日）宣布，今季賽事將於6月19日，以閉門形式開鑼。

甲子園受疫情影響，繼春季甲子園史無前例地取消後，早前又宣布79年來首次取消夏季甲子園，不少球迷都十分失望，亦有團體發起網上聯署，希望賽會能收回成命。

正當沒有甲子園的盛夏變得不一樣之際，日本傳媒報道，12支球隊周一開會決定6月19日開幕，全體通過閉門作賽，盡力減低疫情再度爆發的機會。

巨人近日復操。（網上圖片）

東京緊急狀態：

+ 8 + 7 + 6

不少球隊如讀賣巨人、歐力士野牛及福岡軟銀鷹最近都已復操，野牛及軟銀鷹舉行隊內操備戰，更讓記者入場採訪，入場規定要量體溫及戴口罩。

日職棒受到中國武漢爆發的新冠肺炎影響，未能於原定的3月20日開鑼，由於疫情一直見有改善，開幕日期一改再改。

日職棒決定6月19日開季。（網上圖片）

阪神虎爆「聯誼群組」招罵名

阪神虎更於4月初出現感染群組，投手藤浪晉太郎率先確診，其後隊友捕手長坂拳彌及外野手伊藤隼太亦確認中招。日本傳媒爆料，上述3人與另外4名球員，加上5名非球隊人士，合共12人於3月14日在一名友人的家中聚餐，參與該次聚餐的3名女子相繼確診，網民開始形容出現了「聯誼會群組」，球團後來改口稱當晚不止12人。

前職棒選手、球評人金村義明披露聯誼會共有32人參與，出席的20名女子多是高級夜總會的公關，阪神虎的防疫政策引來口誅筆伐。

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