【英超】曼聯續借談判無結果　英媒指恩哈路今周回歸上海申花

英格蘭傳媒報道，曼聯借用前鋒恩哈路將於今周離隊，回到中超上海申花準備新球季。

恩哈路今年一月轉會窗最後一日被借到曼聯到季尾，為了成為首名尼日利亞籍曼聯球員，本身亦是「魔迷」的恩哈路自爆減一半人工，才可以夢想成真。

這名尼日利亞射手在3次後備上陣後，在歐霸32強次回合對布魯日一戰正選上陣，並攻入了自己效力曼聯的第一個入球。取得入球後的恩哈路一周後於鬥打比郡的足總盃賽事梅開二度，助球隊大勝3：0殺入4強。恩哈路轉會後為「紅魔」上陣8場有4球進賬。

恩哈路多次向最聯示忠，但留隊似乎有難度。（Getty Images）

蘇斯克查年代神操作：

+ 10 + 9 + 8

可惜，因為新冠肺炎於英國蔓延，英超自3月起就停擺至今。雖然有機會於6月重開，但恩哈路的租借合約已經完結，使得恩哈路前途未明。雖然這名尼日利亞射手表明心迹想留在曼聯「踢到掛靴」，但上海申花亦明言曼聯想要恩哈路，就要拿出2000萬英鎊的轉會費。

英媒指如無突破性發展，恩哈路於5月結束時就要回上海申花。（Getty Images）

英超仍有9輪賽事，而且曼聯亦殺入了足總盃4強，失去恩哈路勢必影響戰力，但與上海申花的續借談判沒有結果，英國傳媒指，曾效力屈福特的恩哈路勢必於5月31日再次離開英超。

新冠肺炎今年一月於中國武漢爆發，中國不少體育比賽都要延期，今季中超就有可能要等到6月底才能開季。

恩哈路腳風開始愈來愈順之際，卻遇上新冠肺炎。（Getty Images）

免3名外借球員費用助小球會減壓

新冠肺炎影響恩哈路的前途，亦影響不少規模較小的球會，能否繼續生存下去成為一問題。由於停賽使得不少球會都承受極大的財政壓力，曼聯認為在新冠肺炎影響全球之際，再增加小球會的壓力不公平，寧可自己硬蝕。

據了解，曼聯已通知蘇超的赫斯、保頓及伯頓2支英甲球隊，不用交餘下的組借費用，此舉讓這3隊合共節省大約130000英鎊。

歐洲主要聯賽賽期更新：