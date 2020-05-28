【英超】第三輪病毒測試再添4人確診　球隊通過第二階段復操計劃

積極為重開作準備的英超賽會，繼續為多支球隊的職球員進行新冠肺炎病毒測試，第三輪結果再增添4個確診個案。 另外，各支英超球會一致贊成執行第二階段的復操計劃，球員在訓練中可以進行有限度身體接觸。

英超賽會在第三輪的新冠肺炎病毒測試中，為1008人進行測試，其中4人結果呈陽性反應，來自3支不同球會，但未有透露4人的身份及來自哪3支球隊等詳情。英超至今檢驗2752人，其中合共12人確診新冠肺炎，所有呈陽性的患者需要接受為期7天的隔離。及後進行的第四輪病毒測試中，各支球隊為可為50至60人進行測試。

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利物浦復操情況：

+ 5 + 4 + 3

英超在上周起逐步恢復操練，除了需要在社交距離下訓練外，每節訓練只可容許5名球員同場的單獨訓練。英超在當地時間周三（27日）進行會議，並表決是否執行第二階段復操計劃，結果各支球會一致贊成通過。

方案通過後，球員在訓練中准許有身體接觸，並將同時訓練人數上升至12人的小組訓練。英超賽會及後發聲明表示，執行第二階段的復操計劃是重開球季的重要一步，可以確保所有球員在復賽有一定的比賽狀態。

除了復操方案外，英超賽會與全數球隊將在周四（28日）繼續會議，討論一旦球季未能重開，升﹑留級及聯賽冠軍等安排。

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