【英超】復賽方案料今周有進展　般尼茅夫門將親證染新冠肺炎

全球矚目的英超復賽時間表，預料在今周將有決定性的進展，大有機會落實重開的實際日期。 根據英國《太陽報》透露，般尼茅夫門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）是早前兩宗確診新冠肺炎個案之一，該名22歲的門將依然力撐英超的重開方案。

西甲在上周末搶先一步，由首相桑切斯宣布聯賽最快可在6月8日回歸。為復賽籌備已久的英超，在今周將作出數項重要的決定，當中包括復賽確實日期等。根據《天空體育》消息指6月19日是賽會的目標日期，但部份球會希望延後一周至6月26日，而各支球會將在當地時間周四（28日）再度進行會議。

6月復賽之路邁進一大步 次輪新冠肺炎檢測僅多兩人確診

利物浦球員們以社交距離下進行訓練。（Twitter截圖）

利物浦復操情況：

+ 5 + 4 + 3

各支球隊將在決定是否在本周末執行第二階段的復操計劃，當中包括准許有身體接觸的訓練，並將同時訓練人數上升至12人，但根據英國傳媒的報道，不少球會仍對計劃有保留，擔心隊中有隱性的確診患者。

英超進行兩輪的病毒測試中，合共8名職球員確診新冠肺炎，早前承認染疫的屈福特馬里亞柏曾表示，自己沒有出現任何病徵，而身體狀況與早前無異，隱形患者的確為各支球隊復操增添變數。

各大聯賽賽季最新消息：

+ 8 + 7 + 6

在次輪病毒測試增添兩個的確診個案中，英國《太陽報》透露般尼茅夫門將蘭斯達爾是其中一人，這名般茅門將透過視像訪問表示對自己染疫感到匪夷所思，「我在首輪測試呈陰性反應，所以我如常到超市和油站，但都十分謹慎，預計我在兩次測試相隔的這幾天感染病毒。在球隊訓練時各人亦保持兩米的社交距離，所以當我得知染疫時我感到十分驚訝」。

確診的蘭斯達爾將接受為期一周的隔離，但他表示自己沒有任何病徵。他依然認為只要在安全的情況便可重開聯賽，「我依然贊成英超在安全的情況下復賽，至少我在球會訓練時，看見每人謹遵安全守則，令人感到十分安心」。