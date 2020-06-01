【MotoGP】日本站取消　今年6站無法舉行　歐洲外賽事或延至11月

MotoGP周一（6月1日）宣布受新冠肺炎影響，取消2020年於Twin Ring Motegi舉行的日本站賽事。延後至6月開鑼的2020年賽季，暫時將會留在歐洲，歐洲外賽事或押後到11月舉行。

MotoGP本於3月開季，卡塔爾站舉行Moto2及Moto3比賽後，「主菜」MotoGP就因當地疫情問題被逼取消。加上日本站，MotoGP已有6站賽事於2020年賽程表上「消失」，英國、澳洲、荷蘭、德國及芬蘭站在之前都已宣布今年不會上演。

今年日本站受疫情影響未能舉行。（Getty Images）

日本的生活漸漸回復正常（點圖放大）

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雖然疫情仍未受控，但MotoGP仍正計劃開季，7月19及26日連續兩周於西班牙赫雷斯舉行，現正等待西班牙政府的批准。

日本站自1986年後首次取消，MotoGP高層Carmelo Ezpeleta希望車迷理解，又指出正在努力與各方協調如何重開賽季，「盡能力以最安全的方法，舉辦更多的比賽」。

日本站1986年後首次取消。（Getty Images）

MotoGP非歐洲站賽事或延後到11月舉行。（Getty Images）

美國站上演有難度

Ezpeleta表示如果賽季順利於7月開始，將會留在歐洲，歐洲外的賽事或會於11月才舉行。如今非歐洲站賽事還有馬來西亞、美國、阿根廷、泰國，但有消息指在德州舉行的F1美國站舉行有難度，於同一個賽車場舉行的MotoGP亦未必能舉行。

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