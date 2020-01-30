【MotoGP】羅斯2021年篤定不會效力Yamaha廠隊　法國神童升呢上位

在MotoGP頂級別立足超過20年的「醫生」羅斯（Valentino Rossi），現時年過40仍然充滿競爭力，但長江後浪推前浪，山葉廠隊（Yamaha）在開季前敲定2021年的車手組合，「法國神童」昆達拿路將「升呢」成為廠隊車手，而羅斯的前途仍是未知數。

MotoGP傳奇車手羅斯在1996年加入MotoGP，今年將會是他在職業車壇的第24個賽季，「醫生」在2000年起「升班」至MotoGP最高級別，並在2001至2009年間7度登頂贏得世界冠軍。

羅斯在1997年贏得125cc、1999年贏得250cc世界冠軍，連同7個MotoGP世界冠軍，已先後9次封王。2013年加盟山葉廠隊的他，多年來力爭個人第10個世界冠軍，可惜至今仍然未能圓夢，而他與車隊的合約至2020年後完結。

年屆40的羅斯在近年戰績略為下滑，在近兩年未曾贏得分站冠軍，去年僅在開季連續兩站奪亞，及後一直與頒獎台無緣，他對上一個分站冠軍已經是2017年的荷蘭站。

羅斯今年將會第24年出戰MotoGP。（資料圖片／Getty Images）

羅斯對上一次贏得分站冠軍已經是在2017年的荷蘭站。（資料圖片／Getty Images）

山葉在周二（28日）率先公布與域奴利斯（Maverick Viñales）延長兩年合約，將效力車隊至2022年，而車隊在周三（29日）宣布提升原先效力衛星隊山葉Petronas的「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo）至廠隊。

年僅20歲的昆達拿路去年首季戰MotoGP頂級別，但已隨即7次踏上頒獎台，並5次奪亞，足以證明此子的潛力。

「法國神童」昆達拿路在去年表現搶鏡，7度踏上頒獎台並將在2021年成為廠隊車手。（資料圖片／Getty Images）

域奴利斯率先與山葉續約至2022年。（資料圖片／Getty Images）

羅斯在2021年的前途成疑，今年或許成為他在MotoGP的最後探戈。他本人希望在2021年繼續在MotoGP馳騁，若果他決定出戰第25個賽季，山葉方面表示將會全力支持羅斯。

「山葉一直詢問我的未來動向，但我並不希望倉促地下決定，而山葉方面已經公布來年（2021年）的車手搭檔，我在今年將會繼續努力為車隊取得佳績，同時希望在來年可以繼續出戰MotoGP。不過，我需要出戰今年前幾個分站，才可以作出決定，而車隊方面亦承諾將全力支援我。」