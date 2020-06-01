【英超】曼聯與上海申花達成協議　400萬鎊續借恩哈路至2021年

曼聯周一（6月1日）宣布與上海申花達成協議，續借尼日利亞射手恩哈路到明年1月。

30歲的恩哈路今年1月以租借形式，由中超上海申花轉投曼聯，直到5月31日。由於新冠肺炎令到英超停擺，恩哈路在租借期完結前，多次表示希望長留曼聯，但上海申花「企硬」要曼聯拿出2000萬英鎊買人，若不這名尼日利亞射手就要歸隊。

恩哈路去留問題終獲解決。（路透社）

英國傳媒更於5月底報道曼聯未能與申花達成協議，恩哈路5月31日就要離開英國。不過，事情有突破性發展，曼聯以400萬英鎊續借恩哈路到明年1月。

恩哈路在曼聯發出續借聲明後上載圖片表示自己十分高興。（網上圖片）

蘇斯克查年代神操作：

+ 10 + 9 + 8

恩哈路準備與上海申花續約

「紅魔」領隊蘇斯克查於聲明中說：「留在曼聯是恩哈路的願望，希望他能繼續有好表現，與我們一起贏得錦標。上海申花於今次事件對曼聯十分友好，准許恩哈路繼續為他曼愛的球隊效力。」恩哈路轉投曼聯後，至今上陣8場入4球。

英國傳媒指恩哈路準備與申花續約，而且今次續借沒有優先購買條款，故明年1月之後，這名尼日利亞國腳歸隊機會極大。

恩哈路本來於5月31日就要離開曼聯。（Getty Images）

據報恩哈路準備與上卡申花續約。（路透社）

英超將於6月17日重開，曼聯現時排第5，落後第4的車路士3分，在餘下9輪仍有機會爭奪歐聯席位。除此之外，「紅魔」於足總盃殺入8強，歐聯盃16強對奧地利球隊寧斯，首回合作客大勝對手5：0，恩哈路於該仗亦有進賬。

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