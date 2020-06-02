【壁球】香港一哥歐鎮銘宣布退役　3個月內第三名港將掛拍

香港壁球又一大將掛拍，30歲的歐鎮銘透過職業壁球聯會（Professional Squash Association/PSA）官方網站宣布結束多年壁球生涯，成為自3月其胞姊歐詠芝及另一女將陳浩鈴退役以來，第3名掛拍的香港壁球代表。

自2010年開始成為全職運動員的歐鎮銘，在PSA官網回顧接近10年的職業生涯：PSA世界巡迴賽344戰201勝、在史上最長（170分鐘）的職業壁球賽擊敗加拿大球手Shawn Delierre、2018年亞運會1金1銀、世界團體錦標賽銅牌等等。

歐鎮銘在2018年亞運賽場上的身影。（資料圖片）

歐鎮銘談到生涯最高峰，就是那「特別的一季」：「壁球讓我踏上一個神奇旅程，也帶來許多回憶，最特別的一季必數2017/18球季，當時發生了許多『第一次』：由男子團體世錦賽銅牌開始，幾個月後再贏得亞洲團體錦標賽，然後我的世界排名首次入打前20，更在亞運會奪得男單金牌」。

Leo說，雖然希望能再戰世巡賽，「但也是時候踏上新的旅程」。

退役之時，歐鎮銘仍在香港男單排名上力壓李浩賢，名列香港第一，兩位香港壁球好手在2018年雅加達亞運雙雙打入男單決賽，合演了一場扣人心弦的「香港對決」：