【英超】利物浦主帥高普拒放鬆　要求紅軍餘下9輪搏盡全取27分

利物浦現時於英超領先曼城25分，聯賽於6月重開時，「紅軍」只要再贏兩場或曼城失分就可以奪標。 不過，利物浦主帥高普表示未奪得獎盃仍要拼搏到底，要求球員在餘下9輪全力爭勝。

利物浦現時於英超獨領風騷，本來有機會於3月就提早奪得30年來首個聯賽冠軍，但因新冠肺炎疫情遍全球，各國體壇亦受影響，英超亦自3月處於停擺，今季前程更一度畫上一個大問號。

高普指利物浦仍未奪標，仍需努力。（Getty Images）

不過，英國政府早前開綠燈讓英超重開，賽會亦定於6月17日復賽。曼城復賽首戰阿仙奴如果失分，利物浦就可以提早奪得英超冠軍。不過，高普不認為無限接近捧盃，「紅軍」就可以掉以輕心。

利物浦隊內賽：

利物浦近日進行隊內賽。（instagram @liverpoolfc）

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「想像奪得冠軍一刻當然好，但我們都知道我們仍未是冠軍，」高普接受《BBC》訪問時說：「我們十分接近捧盃，但近亦代表仍未到達，面前還有27分去爭奪，我們將會搏盡全取27分。」

高普去年帶領利物浦奪得歐聯冠軍，今季極有機會領軍奪得聯賽錦標。（instagram @liverpoolfc）

紅軍復操後眾將的面貌和髮型

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「繼續努力去取勝」

高普一再強調球隊仍未奪標，「仍需落場作賽爭勝」，就算奪得冠軍亦不會放慢腳步，「一定要努力追逐勝利。」

英超早前批准在操練中加插有接觸的訓練，利物浦早前舉行隊內賽，高普表示自己十分掛念足球，雖然知道足球現時非生命中最緊要的事情，「但自己的熱誠都全放進足球」，希望各界跟一眾球員一樣對足球回歸充滿期待。