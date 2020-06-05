【葡超】賓菲加復賽錯失良機　球迷嬲爆攻擊隊巴爆玻璃

葡超重開後，榜首的波圖出師不利全失3分，對他們的直接競爭對手賓菲加是個絕好的機會反超前，並取得聯賽爭標的主導權。 賓菲加在復賽首仗主場迎戰唐迪拉，同樣遇上狀態不足的問題，結果全場與對手互交白卷，僅以得失球差壓過波圖升上榜首。

波圖及賓菲加成為今季葡超爭標的「雙頭馬車」，兩軍在聯賽榜僅差一分，而榜首的波圖今輪失利，以1：2不敵法馬利卡奧，是賓菲加升上榜首的大好機會。

賓菲加在主場迎戰聯賽榜中下游的唐迪拉（Tondela），雖然是閉門作賽，但該支葡萄牙老牌球會仍然保留傳統，球會吉祥物老鷹在開賽前飛翔，而球會特意在看台上放置紅白色的球會頸巾及一幅巨大的橫額，圖為主場添上氣氛。

波圖復賽龍門「送大禮」 對手無視社交距離親密慶祝

賓菲加在看台上放置球會頸巾，為主場添上氣氛。（路透社）

賓菲加在今仗佔盡上風，全場錄得26次攻門，但賓菲加卻遇上與波圖的相同問題，相隔近3個月的停擺後，比賽狀態成疑，結果全場未能射破唐迪拉的大門，與對手互交白卷，錯過拉開與波圖距離的良機。原本以一分落後波圖的賓菲加，如今兩軍同得60分，僅以得失球差的優勢壓過對方升上榜首。

賓菲加全場錄得26次攻門，可惜亦未有進帳。（路透社）

雖然登上榜首，但不少賓菲加球迷並不滿意愛隊的表現，更以實際行動洩憤。根據葡萄牙傳媒報道，賓菲加的憤怒球迷向隊巴投擲石頭，隊巴的玻璃被打破並觸傷安迪查施夫高域（Andrija Zivkovic）及韋高（Julian Weigl），兩名球員隨即送院治理，而至今仍未找到兇徒誰屬。

賓菲加的隊巴受襲擊，並觸傷兩名球員。（網上圖片）

各大聯賽賽季重開最新消息：