【葡超】波圖復賽龍門「送大禮」　對手無視社交距離親密慶祝

葡超回歸！與賓菲加鬥得難分難解的波圖打頭陣，在復賽首仗作客法馬利卡奧卻出師不利，在波圖門將馬捷斯「送大禮」下，結果球隊以1：2不敵對手。 葡超並不如德甲般不允許球員在慶祝時有親密的身體接觸，法馬利卡奧球員在攻入奠勝一球後更擁作一團。

葡超正式復賽，由榜首的波圖打頭陣，作客迎戰法馬利卡奧（FC Famalicao）。在今仗前僅以1分之差領先賓菲加居榜首的波圖，球員們在久疏戰陣後，狀態一般，尤其是他們的阿根廷籍門將馬捷斯（Agustín Marchesín），該名波圖門將在下半場初段在自己禁區，在對手的壓力下一次解圍時犯錯，將皮球送給對手的馬田斯（Fabio Martins）輕鬆送入空門。

馬田斯把握波圖門將一次犯錯，輕鬆射入空門先開紀錄。（路透社）

波圖門將馬捷斯出醜逐格睇（按圖放大）：

波圖在落後下積極反撲，全場合共16次攻門，終於在74分鐘得到回報，波圖的捷西斯哥朗拿（Jesus Corona）攻入扳平一球，不幸與冠狀病毒「撞名」的哥朗拿在復賽首仗建功，相信有一定的意義，但可惜他的入球不足以助波圖取得分數。主隊的迪奧高干卡維斯在4分鐘後，禁區外推順起腳射近柱建功，使馬捷斯再度失守，結果波圖以1：2不敵法馬利卡奧，球季重開後出師不利。

捷西斯哥朗拿（中）攻入追和一球。 （路透社）

波圖在復賽首仗出師不利，未能在對手身上取得分數。（路透社）

德甲特意在重開前訂立規例，不允許球員在入球慶祝時有過於親密的接觸，所以大多球員在近日亦慣以互碰手肘取代其他慶祝動作。不過，在葡超似乎沒有類似的規定，兩軍球員在慶祝時照樣「攬頭攬頸」，當法馬利卡奧射入奠勝一球後，一眾球員更蜂擁而至擁抱慶祝。

法馬利卡奧球員忘我慶祝：