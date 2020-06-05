【東京奧運】為避腰斬規模或大縮水　完全體奧運已是不可能？

東京奧運從2020年延期至2021年，不見得一切就能順利。 在疫情還未平息的當下，東奧一年倒數活動大有可能取消，明年的奧運，也有可能面目全非。

國際奧委會（IOC）成員John Coates早前已直言，新冠肺炎威脅一日未除，東京奧運及殘奧若要舉行，就要以一個「與別不同」的形式進行。

所謂「與別不同」，日本媒體各有不同消息和解讀：《讀賣新聞》引述政府及奧運組委會的不具名消息來源指，「日本正考慮強制所有觀眾、運動員及職員作病毒檢測，選手村亦會作出入管制」；《共同社》則指，其他正獲考慮的措施，包括削減觀眾數目、縮小開幕禮及閉幕禮的規模。

盛大的開幕禮是每一屆奧運會的重要標記，圖為2016年里約熱內盧奧運會開幕禮。（Getty Images）

來自世界各地的龐大觀眾數目和盛大開幕禮，一向是奧運會當中極為重要的一環，也是主辦國向世界展現實力的關鍵環節，要縮減規模甚至閉門作賽，對於曾堅持要舉辦一個「完全體奧運」的日本安倍政府、或是全球仍對東京奧運有所期待的人們來說，都難以想像。

要完全就無法安全 東奧或只能妥協

面對種種傳言，東京奧運發言人高谷正哲不置可否，但他的回應難免令人有所聯想：「IOC和日本組委會都正研究各種方式，去改善和精簡奧運，以減少支出」，東京都知事小池百合子亦稱，「需要簡化的地方就要簡化」。

疫情下的東京奧運（按圖放大）：

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日本內閣官房長官菅義偉對於安倍政府會否堅持舉辦「完全體奧運」，亦沒有給出正面答案，「最重要的是舉辦一個安全的奧運會」。然而眼前的狀況，新冠肺炎仍在世界各地肆虐，奧運要「安全」，就不可能「完全」，日本和奧委會最後或許只能妥協。

同時間，《共同社》今日（5日）再傳出，東京奧運組委會及東京都政府正考慮取消奧運一年倒數的慶祝活動。東京去年為原定的一年倒數舉辦了盛大的慶祝儀式，但疫情之下，儀式勢難再度上演。

東京奧運的另一挑戰，是疫情之下，所有資格賽均停滯，作為東京奧運組委會副主席遠藤利明，坦言要在明年3月前決出餘下43%的奧運參賽資格是「最大挑戰」，意味明年春天，或會成為東奧最終能否舉行的一條「最終死線」。

香港已獲得的東京奧運資格一覽：