【羽毛球】周凱華征戰15年後退出港隊　從孤身來港到功成身退

2006年，港羽前總教練陳智才一通電話，年少的周凱華從加拿大隻身來港。 15年過去，拍檔轉了又轉，獎牌也拿過不少，羽毛球隊也變成擁有幾十名球手的龐大隊伍。她知道，是時候退出，踏上新里程。

度過34歲生日後，周凱華在個人社交網站如是說：「今年的生日特別不同⋯⋯有我送給自己申請退出香港隊的禮物⋯⋯」事實上，早在2018年底，他與李晉熙結束6年的雙打夥伴關係後，就開始淡出，但仍跟新拍檔麥喜俊贏過不少賽事。

周凱華宣布退出港隊。（資料圖片）

擅長雙打的周凱華生涯中跟不少球手合作過，包括許偉浩、魏仁君、王偉康、麥喜俊，但高峰時期仍要數與李晉熙的「左右配」，兩人合力奪得過不少世巡賽冠軍，更有2014年亞錦賽冠軍、2017年世錦賽銅牌等壯舉，其中2017年世錦賽銅牌，更是香港首次在羽毛球世錦賽的混雙項目獲得獎牌。

周凱華（右）及李晉熙（左）2017年獲得世界錦標賽季軍。（圖片來源：PROTECH）

15年過去，周凱華經歷過體育學院未擴建前沒宿舍、羽毛球隊資源仍不多的日子，初來港之時，她曾在姨婆家中寄居、每日獨個在公園吃麵包呆坐，每日只知道努力訓練，哪怕在主場比賽之時，香港人支持的未必是自己，但她一定是最努力、最能吃苦、最富責任心的一個。

十五年卻感覺貶眼就過了，一直很珍惜時間的我對這些時間過得特別多感覺⋯⋯但總括來說「不枉此行」。 周凱華

周凱華高峰時期仍要數與李晉熙的「左右配」。（資料圖片）

港羽如今陣容龐大、變遷甚多，伍家朗、「鄧謝配」的鄧俊文/謝影雪等大將支撐大局，新秀如李卓耀、張德正和吳詠瑢的組合也有佳作，作為大師姐的周凱華也功成身退。「因為進了香港隊而離『加家』（指家鄉加拿大）十五年卻感覺貶眼就過了，一直很珍惜時間的我對這些時間過得特別多感覺⋯⋯但總括來說『不枉此行』。」

周凱華退出港隊後，下一步又會如何走？她在社交網絡的發文未有明確表示，僅說：「正在準備往下一步走去的我，既有着對現在的不捨但又對安穩的將來期待着！」

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