【英超】曼聯名將指前四席位手到拿來　望奪足總盃振奮士氣

英超重開在即，除了利物浦可否奪得30年來首座聯賽冠軍外，歐洲賽席位以至護級都仍有得爭。曼聯在復賽前，仍落後車路士3分排第5，名將史高斯近日接受訪問時表示對曼聯得到來季歐聯資格十分樂觀。

由於新冠肺炎肆虐歐洲，英超自3月開始停賽，此前曼聯在領隊蘇斯克查帶領下，錄得11場不敗，進一步逼近車路士，與此同時在歐霸極大機會打入8強，足總盃亦已進入8強階段。

曼聯仍有極大機會打入前四。（Getty Images）

聯賽於香港時間6月18日重開，「紅魔」將於6月20日上演「復賽第一擊」，作客由前領隊摩連奴帶領的熱刺。

一代中場史高斯接受曼聯官網電視台訪問時表示對球隊殺入前四十分樂觀，又指「如果不是因為今次疫情，曼聯早就入了前四。」他又認為多得這3個暫停，早前因傷缺陣的核心球員都已經康復歸隊，對爭奪歐聯席位有更大幫助。

曼聯仍有機會爭足總盃及歐霸。（Getty Images）

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「曼聯有十分大的機會，我們只不過落後車路士3分而已，而且賽程對我們十分有利，希望我們可以休季前的狀態迎接復賽，在今季最終奪得那歐聯席位。」史高斯說。

除了英超前景外，史高斯亦希望曼聯會全力爭取足總盃，「雖然沒有球迷觀戰感覺奇怪，但這是一座所有球隊都想贏得的獎盃。」

史高斯看好曼聯打入前四機會。（Getty Images）

曼聯積極準備球季重開：

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曼聯復賽首4戰將先於6月20日作客曼聯，然後在25日主場鬥落後他們5分的錫菲聯，隨後27日在足總盃8強作客諾域治，7月首戰客戰白禮頓。曼聯英超餘下6場的對手有般尼茅夫、阿士東維拉、修咸頓、水晶宮、韋斯咸及李斯特城，這6場的舉行日期仍未有定案。

十大受英國人歡迎英超球會：

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歐聯仍未踢16強次回合的車路士，復賽先作客維拉、然後26日回到主場硬撼現時排第2的曼城，他們在足總盃8強將作客李斯特城，然後7月初會作客韋斯咸。「藍戰士」餘下仍有多場硬仗，除了利物浦外，他們亦會對上仍有機會打入前四的狼隊及錫菲聯。

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