【英超】林柏特秘密訪德說服華拿來投　昔日戰友成幕後推手

RB萊比錫箭頭迪姆華拿（Timo Werner）近日是轉會市場的焦點人物，雖然曾經相當接近加盟利物浦，但多間英國傳媒指該名德國國腳已與車路士達成協議，在來季將成為林柏特麾下一員。 英國傳媒披露林柏特在歇冬期間，曾經秘密到德國說服華拿，並在昔日戰友的極力推薦下促成這宗交易。

現年24歲的RB萊比錫尖刀迪姆華拿，一度與利物浦「無限接近」，英媒指紅軍受新冠肺炎影響下，不願付出近5000萬鎊啟動華拿的買斷條款，交易就此告吹。

不過，多間英國傳媒透露車路士與迪姆華拿「好事近」，車路士在經歷轉會禁令及出售夏薩特後資金充裕，不介意將華拿「贖身」，而據聞華拿的周薪更達18萬鎊。

迪姆華拿投利物浦夢碎 英傳媒紛指「真愛」在倫敦

迪姆華拿傳出與車路士相當接近。（資料圖片／Getty Images）

一旦迪姆華拿正式加盟車路士，將與同樣新加盟的薛耶治及譚美阿巴謙等年青球員組成前線。若交易最終成事，現任體育總監的施治將會是功臣，因為他在背後極力引薦華拿，成為幕後推手。

林柏特與施治繼續合作無間，在掛靴後為車路士貢獻。（資料圖片／Getty Images）

華拿來季的潛在前場拍檔：

+ 3 + 2

根據英國《電訊報》消息指，施治早已向林柏特多次推薦華拿，二人更在歇冬期間把握機會，「暗渡陳倉」造訪德國，秘密與華拿見面，說服對方加盟車路士。施治除了非常推薦華拿外，操流利德文的施治更是林柏特及華拿方面的溝通橋樑。

林柏特與施治在球員時代早以合作無間，二人為車路士帶來不少殊榮，當中包括英超及歐聯錦標。二人在掛靴後，以領隊及體育總監身份繼續為車路士貢獻，如今有望為球隊添一名猛將。

根據英媒報道，現任體育總監的施治是促成華拿來投的功臣。（資料圖片／Getty Images）

林柏特與施治在球員時代助車路士勇奪不少殊榮。（資料圖片／Getty Images）

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