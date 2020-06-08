【足球】曼聯皇馬搶阿積士中場　雲迪碧克萬能踢法成搶手貨

阿積士CEO雲達沙近日透露，皇家馬德里對陣中中場雲迪碧克有興趣，將會加入戰團與曼聯搶人。 曼聯、皇馬都對雲迪碧克有興趣，更有指巴塞隆拿亦想得到這名荷蘭中場，是什麼令到這名中場球員突然這麼搶手？

英國傳媒指曼聯對雲迪碧克有興趣，近日阿積士CEO雲達斯又表示皇馬對這名23歲荷蘭球星有興趣。事實上，雲迪碧克去年就有可能走了，皇馬最後一刻選擇取消交易，又與球會口頭協議多留一季，最終看着法蘭基迪莊、馬菲斯迪歷特分別加盟巴塞隆拿及祖雲達斯兩支歐洲勁旅。

雲迪碧克上季為阿積士攻入歐聯4強的一大功臣。（Getty Images）

皇馬重提收購雲迪碧克一事，使得其去向再度成為話題，又有報道指巴塞隆拿亦對雲迪碧克有興趣，想讓他與法蘭基迪莊重逢。雖然只是傳聞，但可見歐洲勁旅都對這名萬能中場虎視眈眈。

不過，要得到雲迪碧克，需要付出的金額一定不低，雲達沙透過皇馬對雲迪碧克有興趣的同時，明言就算真的要放走陣中核心，亦不會因為疫情影響而減價。英國傳媒指雲迪碧克轉會費或達3600萬英鎊，但照雲達沙的說話看來一定不止3600萬英鎊。

雲迪碧克過去兩季入球、助攻都過10次以上。（Getty Images）

為什麼雲迪碧克成為搶手貨？

雲迪碧克在阿積士2018至19年球季歐聯，是球隊殺入4強的功臣之一。23歲的他於中場走上走落，實是一名極佳的Box-to-box中場，這是他成為眾大隊「獵物」的一大原因。

雲迪碧克腳下功夫出色，而且後上能力極佳，就算出任防中亦沒問題，絕對是一名全能中場。自2016至17年打入阿積士一隊後，雲迪克由2017至18年球季起，連同盃賽，每季都為阿積士貢獻10球或以上。

雖然荷甲今季受新冠肺炎影響決定取消，但他今季於各項比賽上陣37場，攻入10球的同時亦錄得11球助攻，連續兩季都錄得10球及10次助攻以上的數字。

雲迪碧克攻守兼備，技術全面。（Getty Images）

蘇斯克查年代神操作：

+ 10 + 9 + 8

曼聯 Vs 皇馬 哪一隊更合適雲迪碧克？

曼聯想得到雲迪碧克，無非都是萬一保羅普巴今夏離隊，可以即時彌補空缺。蘇斯克查慣用4-2-3-1，雲迪碧克既可擔任「2」的其中一人，擔任球隊的發電機，在由守轉攻時發揮其機動性，亦可在波基斯費南迪斯不能上陣時，出任「3」的進攻中場，這樣其後上攻門的才能就會得到最大發揮。

至於皇馬的施丹常用4-3-3，雲迪碧克於中場就會擔任Box-to-box中場的角色，亦跟他在阿積士的角色較相似，在場上因應情況決定如何行動。

雲迪碧克去留仍是一個問號，兩隊有能力將他帶到英國或西班牙，勢必成為今夏一大搶手貨。

運動抗疫知識，做運動都要小心：