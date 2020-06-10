【英超】曼聯突然取消閉門友賽　史篤城領隊賽前確診新冠肺炎

新冠肺炎病毒襲曼聯？ 曼聯原定時間昨日（6月9日）在卡靈頓訓練基地友賽史篤城，但當史篤城職球員都到齊後，突然比賽取消，引起各方猜測，後來史篤城證實領隊米高奧尼爾（Michael O'Neill）確診新冠肺炎。史篤城球員馬上各自駕車離開，同時傳媒影到，有架救護車從卡靈頓訓練基地出來，未知米高奧尼爾是否在車上。

英國傳媒引述曼聯發言人稱，沒有曼聯球員接觸過史篤城的人。當史篤城職球員昨日分別駕車抵達卡靈頓訓練基地後，他們被安排到青年軍大樓集合及準備，沒有跟任何曼聯球員接觸。

曼聯領隊蘇斯克查昨日為球隊安排了一場對史篤城的友賽，但因為賽前發現史篤城領隊米高奧尼爾確診新冠肺炎，所以比賽取消。（Getty Images/資料圖片）

史篤城全隊周一接受新冠肺炎病毒測試，就在昨日對曼聯的友賽前，史篤城的醫療團隊收到測試結果，發現領隊米高奧尼爾呈陽性反應，馬上通知曼聯。雙方即時取消比賽，史篤城球員隨即駕車離開。英國《曼徹斯特晚報》報道，在史篤城球員駕車離開的同時，有架救護車從卡靈頓訓練基地駕出來。

英媒透露，在史篤城球員駕車出來的同時，有架救護車駛出來。（英國《曼徹斯特晚報》）

英國《每日鏡報》引述曼聯內部消息指，當時曼聯球員已經摩拳擦掌，準備出場比賽，但突然傳來對方領隊確診新冠肺炎的消息，引起一陣的混亂。消息稱史篤城的球員不但沒有跟曼聯球員接觸，就連望也望不到的。

英媒表示，波基斯費南迪斯（圖）等曼聯球員原本已經準備好比賽。（Getty Images/資料圖片）

對史篤城的友賽取消後，曼聯改為隊內對抗賽。（Getty Images/資料圖片）

這是曼聯復操後首場正式約戰的友賽，他們上周六曾舉辦隊內賽。在這場對史篤城的比賽取消後，曼聯昨日改為再踢多一次隊內賽。曼聯將會在6月19日出戰復賽後首場英超作客熱刺。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

史篤城之後在官網證實，50歲的領隊米高奧尼爾確診新冠肺炎，現正遵從衛生當局的指引自我隔離。史篤城補充，米高奧尼爾在之前5次測試中都呈陰性。史篤城暫時改由助教麥堅尼（Billy McKinlay）領軍，備戰6月20日對雷丁的英冠比賽。