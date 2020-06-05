【足球轉會】迪姆華拿投利物浦夢碎　英傳媒紛指「真愛」在倫敦

RB萊比錫尖刀迪姆華拿（Timo Werner）一度與利物浦「無限接近」，但該名德國國腳的「真愛」原來在倫敦，多間英國傳媒紛紛報道車路士將繳交近5000萬鎊，啟動華拿的解約條款，在來季將他帶到史丹福橋。

現年24歲的RB萊比錫前鋒迪姆華拿，絕對是球隊的頭號人物，該名德國國腳在今季聯賽已交出25個入球，萊比錫主帥拿基斯文早已明言華拿「走的終須走」，即使再花唇舌亦難以說服留隊。

華拿的出色表現引來不少英超豪門的青睞，當中更一度與利物浦相當接近，惟英媒表示紅軍因新冠肺炎影響財政，不願付出近5000萬英鎊的買斷條款。

華拿入球停不了奠定德國神鋒地位 萊比錫主帥暗示留人失敗

利物浦手緊迪姆華拿來投機會渺茫 高普情傾巴塞翼鋒

華拿如今有望轉戰英超，車路士有意啟動其買斷條款。（資料圖片／Getty Images）

雖然與利物浦的交易告吹，但並不減低他轉戰英超的機會，車路士及曼聯亦對他甚感興趣。多間英國傳媒透露車路士決定繳付近5000萬英鎊，啟動華拿的買斷條款，據聞華拿加盟後的周薪將達20萬鎊。一旦華拿加盟，他將成為繼薛耶治後，林柏特上任後第2名簽入的球員。

林柏特現時在前線的選擇不多，只有譚美阿巴謙﹑剛續約的老將基奧特及巴舒亞伊，倘若華拿成為車路士一員，對「藍軍」的鋒力甚有幫助，不但可取代基奧特的位置，更可與阿巴謙組成雙箭頭，配合薛耶治﹑普列錫及美臣蒙特等年青球員，來季車路士的前線相當有「睇頭」。

華拿今季愈戰愈勇，是萊比錫的首席射手。（資料圖片／Getty Images）

華拿來季的潛在前場拍檔：

+ 3 + 2

另外，車路士經過冬季轉會窗被禁後，林柏特終於有機會在轉會市場出手求購心頭好，如今更有機會好事成雙，《每日鏡報》表示「林伯」已瞄準李斯特城的左閘捷維爾（Ben Chilwell），使該名23歲球員甚為動搖。

除了迪姆華拿外，林柏特亦希望引入李斯特城守衛捷維爾。（資料圖片／Getty Images）

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