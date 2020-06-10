【新冠肺炎】英甲英乙提早結束球季　高雲地利封王升班

正當英超及英冠計劃好復賽時，英甲及英乙球會昨日投票，決定這兩級聯賽今季完結，以平均分定排名，本身排英甲榜首的高雲地利贏得冠軍，來季升上英冠，而英乙冠軍則由史雲頓奪得。

英格蘭第3及第4級聯賽英甲及英乙昨日（6月9日）投票，兩級聯賽皆以大比數通過，今季提早結束。英甲及英乙將以現有積分的平均分排名，定出冠軍、升班及降班球隊。

英甲及英乙今季最後積分榜：

英甲榜首高雲地利34戰67分，以86.71的平均分（67分除34場之後再乘原本總場數44場）贏得冠軍，來季與77.94分的洛達咸直接升上英冠。升班附加賽資格方面，原本排第8位的韋甘比，因為比大部分球隊踢少一至兩場，34戰得59分，以76.35分，升上第3位，與牛津聯、樸茨茅夫及費列活特出戰升班附加賽。結果，原本排第6位的彼德堡跌落第7位，無緣附加賽。

高雲地利在網上慶祝贏得冠軍。（高雲地利Twitter）

還記得這些曾經的高雲地利名將？（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

高雲地利來季升上英冠。（Getty Images/資料圖片）

75歲的彼德堡足球總監芬爾（Barry Fry）得悉結果後相當不滿，他說：「我在球壇打滾60年，這是我最失望的一刻。我覺得球會的升班機會被偷走了。他們沒有考慮到主場及作客比賽的不同，我覺得這是個不尊重的方法。賽會令到足球的大家庭失望了，我很困擾。」

排名中游的葉士域治主帥林拔（Paul Lambert）認為計平均分的方法不公平，他說：「很多球會都自私，這是正常的。這不會改變，永遠都是這樣。自私自利的永遠佔大多數，正是我們現在發生的。我覺得如果英超及英冠可以繼續，英甲及英乙亦應該復賽。」

至於原本排最尾3位的燦美爾、修安聯及保頓來季降落英乙。

英乙方面，原本克魯及史雲頓同得69分排榜首，但因為史雲頓踢少一場，所以最終獲得冠軍，他們及普利茅夫都可以直接升上英甲。原本排第4到第7位的埃克塞特、車頓咸、高車士打及諾咸頓就獲附加賽資格。包尾的史提芬納治就降班。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：