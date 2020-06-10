【網球】費達拿膝傷復發再捱刀　放棄2020年球季　矢言100%回歸

瑞士網球巨星費達拿（Roger Federer）今年2月因為膝傷接受手術，本來預計8月草地場賽季期間復出。惟38歲的「費天王」近日於Twitter公布，自己數周前剛開始復健時，膝傷復發需再做手術，為了以最佳狀態重返球場，將休養到明年才復出。

現時世界排名第4的費達拿，近日於Twitter發文向球迷宣布膝傷復發，已經接受了關節鏡手術。費達拿今年8月就滿39歲，2月時因膝傷需要接受手術，當時球迷都擔心他會否就此掛拍，但費達拿表明不會就此言退。

費達拿今年2月膝蓋受傷需接受手術。（Getty Images）

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

今次的聲明亦一樣，「費天王」指自己的想法跟4年前左膝受傷時一樣，又說：「我會很掛念我的球迷及比賽，但我期待2021年與大家再見。」

費達拿2016年為孩子洗澡時弄傷左膝，半月板撕裂需做手術，休息到2017年才復出，復出後連贏兩屆澳網，又於2017年得第生涯第8次溫網男單冠軍。

費達拿指自己明年會以最佳狀態復出。（Getty Images）

費達拿上次膝傷休息了一段長時間，復出後兩奪溪網及贏得第8次溫網冠軍。（Getty Images）

由於新冠肺炎侵襲全球，網球賽季現時陷入停擺，隨溫網宣布取消，費達拿最拿手的草地場賽季等同結束，故「費天王」選擇養好身體，明年復出再追逐其職業生涯第21個大滿貫冠軍。

費達拿曾表示今年希望出戰東京奧運，力爭一面男單金牌，成為美國名將阿加斯（Andre Agassi）及西班牙勁敵拿度（Rafael Nadal）後，第3名完成「金滿貫」壯舉的男單選手，但因為疫情關係，東京奧運延期到來年7月舉行，再大一歲定會影響奪金機會。

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