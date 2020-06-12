【英超】復賽後球僮暫別球場　第7輪病毒測試再添一人確診

英超回歸在即，英國權威傳媒《BBC》公布一系列復賽後將採取的措施，將鼓勵球員們在入球後保持社交距離慶祝。除了場上作賽的22人及球證無須戴口罩外，後備席的職球員們同樣不用佩戴口罩，做法有別其他聯賽。

西甲已在今晨（12日）重燃戰火，下周回歸的英超如無意外將成為第3個重開的五大聯賽，復賽首輪的戲碼已相當吸引，當中包括曼城對阿仙奴及熱刺大戰曼聯，一解眾多球迷「餓波」之苦。英超早前進行第7輪的新冠肺炎病毒測試，抽驗1213人中，有一人呈陽性反應。

病毒測試熱刺一人確診 重開後僅限最多300人在場內

曼聯積極準備球季重開：

+ 4 + 3 + 2

早前已復賽的德甲，在重開後推出多項衛生條例，一眾球員必須在場上遵守，當中包括在後備席的職球員需要佩戴口罩﹑後備球員在安全距離分隔而坐，同時禁止過份親密的慶祝動作。

根據《BBC》消息透露，英超在復賽後會作多項安排，賽會鼓勵球員盡可能減少在場上吐啖，入球後亦需要保持社交距離下慶祝。球場上將不會安排任何球僮，改由消毒皮球系統取而代之。

在英超重開後，球僮將暫時不會在場上出現。（資料圖片／Getty Images）

多蒙特的夏蘭特早前建功後，依然保持社交距離慶祝。（資料圖片／美聯社）

有別於德甲，英超在復賽後，除了兩軍正在作賽的22人及球證外，其餘職球員在後備席或更衣室同樣毋須強制佩戴口罩。

除此以外，英超賽會確認每場賽事只可容納最多300人，在場上的角球旗及門柱等亦會經常清潔，確保衛生。

德甲在後備席的球員必須佩戴口罩，並在安全距離分隔而坐。（資料圖片／Getty Images）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：