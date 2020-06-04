【英超】病毒測試熱刺一人確診　重開後僅限最多300人在場內

逐漸接近6月17日英超重開的日子，賽會的新冠肺炎病毒測試繼續進行，在第五輪的測試中驗出一人呈陽性反應，及後熱刺官方已確認是球隊的職球員。 另外，英國《每日郵報》透露英超在復賽後，將嚴謹限制球場內的人數不多於300人。

英超賽會已進行4輪的新冠肺炎病毒測試，其中驗出12人呈陽性反應，對上一次的測試中更是零確診，可惜這個好消息已再被打破。英超賽會在第五輪檢驗當中，收取1197個樣本，當中一人確診染病。

熱刺及後透過官方網站宣布，確診人士正正是球隊的職球員，他們當然沒有透露該染疫人士的資料，僅表示該名確診者未有出現任何病徵，並將接受7日的隔離。

緊隨英超復賽的英冠，同樣密鑼緊鼓地進行病毒測試，最新一輪測試的近1100個樣本當中，驗出再多9人確診。英冠至今超過4000人接受測試，合共24人呈陽性反應，其中包括卡迪夫城﹑米杜士堡及富咸等7支球隊承認隊中有確診者。

英乙方面，僅參與升班附加賽的4支球隊需要接受檢測，結果在126人當中未有發現確診個案。

雖然英超將在零觀眾的情況下閉門作賽，但亦難以避免地聚集兩軍的職球員及工作人員，英國的《每日郵報》透露每場賽事在場內的人數將不多於300人。每隊球隊一場最多只可以有42名職球員（20名球員﹑12名教練及軍醫﹑10名職員）在場內。

率先復賽的德甲，仍然保留現場的賽後訪問，當地電視台以一枝伸縮咪高峰，在保持社交距離下進行訪問。英超的做法將有別於德甲，在賽前或賽後訪問亦以視像形式進行。

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