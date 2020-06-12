【港超聯】元朗大埔退出　捧銀牌奪港超幕幕經典　區隊何去何從

香港足總今日（12日）宣布，正式收到佳聯元朗及和富大埔退出2020/21球季港超聯的申請。 兩軍都是近年最成功的區隊，創下不少歷史。退出後，冠忠南區成為唯一一隊仍留在頂級聯賽的區隊。

剛過去一季仍在港超聯征戰的3支地區球隊－－和富大埔、佳聯元朗、冠忠南區，近年都為球迷帶來許多深刻回憶，亦吸引許多地區人士入場支持，今次退出港超的大埔及元朗，在成績上更是最成功的兩隊。失去兩支區隊，下季即使甲組的晉峰升班，港超聯勢難維持10隊，足總有可能因而調整賽制。

大埔足球隊－－首支升上頂級聯賽區隊、首支港超聯冠軍區隊

大埔足球隊成立於2002年，參加當年足總因應發展地區足球而成立的丙組聯賽（地區聯賽），到2005/06球季奪得該季乙組亞軍，得以升上06/07球季的甲組聯賽（當時的頂級聯賽），更在08/09球季奪得足總盃冠軍，獲得翌季出戰亞協盃的資格，到12/13球季，再於高級組銀牌決賽擊敗公民，首度封王，惟在同季煞科戰－－「港甲大審判日」降班。

經過兩季的「升降機」生涯後，大埔迎來高峰。「綠衫軍」在16/17球季再次升班，並在足主蔡尚圻重金投資下，在同季首奪菁英盃冠軍，翌季又以聯賽亞軍身份取得亞協盃參賽資格，到18/19球季，更力壓東方、傑志等勁旅，在季尾一場爭標關鍵戰作客擊敗富力R&F，成為首支奪得港超冠軍的地區球隊。

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然而到今季，大埔無論主帥、球員陣容或贊助商都大變，疫情之下贊助商資金出現問題，職球員更遭欠薪，終宣布無力參加今季餘下的港超及亞協賽事，今日再宣告完全退出20/21港超聯，短短一季之間的變遷，令人感嘆。

重溫和富大埔首奪港超聯冠軍的場面：

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元朗足球隊－－首支聯賽冠軍區隊、兩奪高級組銀牌

元朗足球隊在1960年首次升上頂級聯賽（當時名為甲組聯賽），在1962/63球隊奪得聯賽冠軍到、1967/68球季再首奪高級組銀牌，1980年因財困退出聯賽。

到2003/04球季，元朗足球隊加入當時的丙組（地區）聯賽，在2012/14球季升上頂級的港甲，隨後港甲易名港超聯，元朗亦一直參賽參賽至今。最令人深刻的，必然是在2017/18球季，擊敗強隊東方龍獅，隔50年後再奪高級組銀牌的一幕。

【高級組銀牌】元朗3：0挫東方 50年後再捧銀牌冠軍（有片）

2017/18高級組銀牌決賽，元朗以3：0擊敗東方龍獅：

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