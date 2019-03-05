【港足日與夜．和富大埔】四個故事　交織苦等九年的亞洲夢

9年之間，大埔歷盡作為一支職業足球隊的甜酸苦辣：以足總盃的身份踢亞協盃、在最小的機率下降班、升上超聯、贏得菁英盃…… 到今季，「綠戰士」以強大陣容衝擊聯賽冠軍，時隔9年再戰亞協盃，對陣中將帥的意義又是什麼？ 攝影：盧翊銘 影片拍攝：葉詩敏

2008至09球季，和富大埔奪得隊史上首個錦標－－足總盃，並取得2010年的亞協盃分組賽資格。（盧翊銘攝）

亞協盃附加賽

首回合

6/3/2019 香港時間下午3:00

黎明SC（朝鮮） Vs 和富大埔（香港）

地點：金日成體育場



次回合

13/3/2019 晚上8:00

和富大埔（香港） Vs 黎明SC（朝鮮）

地點：旺角大球場

票價：$80、$40（特惠票）

和富大埔位於泮涌的會址收藏錦旗、剪報，拼湊出球隊多年的經歷：

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陳旭智，和富大埔前球員，現任助教。（盧翊銘攝）

陳旭智－－大埔是50%的人生 換個角色再征亞洲



說大埔足球隊，一定會說起陳旭智，由大埔區議會在2002年成立足球隊參加其時的丙組（地區）聯賽開始，當時還是中學生的阿智已是成員。



一季又一季過去，陳旭智由球員轉任助教，當了17年的「One Club Man」，今年34歲了，而大埔已佔去他一半的人生：由2005至06球季奪得乙組冠軍升班甲組（當時頂級聯賽）、08至09奪得隊史首個頂級盃賽冠軍足總盃、因而出戰2010年亞協盃、12至13球季奪得高級銀牌，卻又在最不可能的情況下降班；15至16球季，升上港超聯重返頂級，17至18阿智轉任助教，大埔奪得菁英盃冠軍，18至19再戰亞協盃……大埔一頁頁歷史，都有阿智在當中。

大埔對我的意義已不需要多講！從02年到現在已過了17年，大埔佔了我人生很大部份。 和富大埔助教 陳旭智

「大埔對我的意義已不需要多講！從02年到現在已過了17年，大埔佔了我人生很大部份。」陳旭智現年34歲，在大埔的時光剛好是半生，他手裏拿着2010年亞協盃的球衣，9年過去，波衫保持得很完好，看得出他對那份回憶的愛惜。「2009年以地區球隊身份拿到足總盃冠軍，地區球隊以有限資源拿到冠軍，並取得資格代表香港踢亞協，是最重大的意義。」2010年的亞協，東亞和東南亞球隊仍會抽入同一組，大埔在H組與峴港（越南）、泰港（泰國）、芽籠（新加坡）同組，當時陣中4名外援還有一位是國援，加上作為新丁，終以2分排榜尾出局，過程中最令阿智深刻的，是一場他沒有上陣的比賽：「第一場分組賽（作客芽籠），我們先領先，雖然最後被追和，仍拿到歷史上的第一分」，說起舊事，陳旭智仍懷緬，「是我們球隊在外地賽事的第一分。」

2013年大埔降班，阿智說那時能否返回頂級聯賽也是未知數，到今日竟能以另一身份出戰亞協盃、擔任球隊領隊參加抽籤儀式等，他最希望將經驗教給後輩：「外地氣候、食物都不一樣，不是每個球員都懂得適應，但我相信大家有能力應付。」留在大埔多年，還是因為一份情，令他印象深刻的是一群不離不棄的球迷：「很感激有一群這麼好的球迷，當中有部份由升上以前的甲組（現稱超聯），到現在都不離不棄，有段時間我們經歷了降班、踢乙組（現稱甲組）比賽，他們也去勻香港新界九龍各地支持，作為球員，很感激他們。」阿智說，有些球迷在9年前曾隨隊作客，但深明球迷難以遠赴朝鮮，「不要緊，希望大家入場支持吧！」

最終發覺，經歷過受傷是好事，這是作為球員的必經階段。 和富大埔後衛 馮慶燁

馮慶燁－－大埔是努力的回報 擺脫傷患出征亞洲



自亮相職業舞台起，傷患與馮慶燁如影隨形：2012年季尾為深水埗上陣時膝頭韌帶受創，其後轉會橫濱FC（香港），休息半年後復操不久，再次受傷，「當時好沮喪，加上剛入大學，不禁考慮是否繼續踢波。」儘管最後決定繼續踢，但傷患仍時時出現，沒有穩定的上陣機會，令燁仔難如同輩的黃威、或是曾一同赴英受訓的陳俊樂般，早已在港隊站穩陣腳。

多次打擊卻未有令馮慶燁失去鬥志，反而更注重飲食及生活習慣，大大減少夜生活、戒酒、加倍注意飲食、練習前先去健身……訪問期間，燁仔多次說：「努力總有回報」，全因他親身感受過－－今季，他為大埔上陣已達15次之多，當中更有14場正選，是他職業生涯至今踢得最多比賽的一季。「最終發覺，經歷過受傷是好事，這是作為球員的必經階段，也令我明白踢波跟人生一樣，會經歷低潮，最重要是能重新站起來，向目標進發。」

燁仔坦言，自己受傷太多，對於上陣機會也特別珍惜，特別期待今次亞協盃。陣中不少同齡、甚至更年輕的球員，都已有過成年隊的洲際或國際賽經驗，相對之下，燁仔則是個初哥，但他認為初哥也有優勢，更打比一個「神比喻」：「例如第一次約女孩子出街，因為知道是第一次，自然會準備更多！」記者啞然，卻覺得很有說服力。除了做好第一次，作為香港少有的華人中堅，燁仔更有另一心願－－讓華人防線在亞洲發亮：「防線上4個後衛有3人都是華人，還有門將曾文輝及防中的梁冠聰，希望一條華人防線在亞洲賽也有好表現。」



不像陳旭智般畢生都獻給大埔，馮慶燁效力了兩個半球季，卻已為大埔隊內氣氛感動，「在香港搞足球不易，蔡生（主席蔡尚圻）、堅Sir（主教練李志堅）都很用心，不會給我們太大壓力，大家有同一目標、想為大埔出力，能衝出亞洲爭亞協盃，證明有些事，努力就能做到。」

李志堅，和富大埔主教練。（盧翊銘攝）

又是這球場、這地方，又是大埔，一切都有情意結。 和富大埔主教練 李志堅

李志堅－－大埔是一切的起點 經驗造就平常心

李志堅與「堅家軍」的故事，太多人講過太多次，但將帥從大埔區幼苗開始，一路走來，中途有人掉隊、有人回家，一步一步，竟又回到大埔，還衝出香港、出戰亞洲賽。「李嘉耀、馮慶燁等等從9歲開始已跟我踢波，這已很不一般，又是這球場、這地方，又是大埔，一切都有情意結。」

經過多年栽培，昔日的孩子已在當打之年，將帥一同捧過不同的盃賽錦標，堅Sir坦言經過這些年，自己已不需證明什麼：「對自己來說，我選擇了這條路去做這件事，已對自己有交代，最重要的是對自己、家人、小朋友和家人有交代，我相信我已做到。」已然無憾，首次領軍出戰亞協盃，堅Sir也顯得淡然：「亞協盃是學習，也是享受，我對自己的球隊有信心。我們隊中很多都是香港隊，他們對更高水平的都踢過，所謂亞洲賽，就用平常心應對吧，只是在外地做我們日常做的事。」

李志堅擅長驅動球員努力作賽，今季好成績的背後，是他領導之下，球隊上下一同搏盡的成果。儘管堅Sir很坦白，大埔陣容深度不算太好，在衝擊聯賽冠軍的同時又要應付亞協盃，聯賽必然是更重要的一環，但堅Sir仍對「綠戰士」在亞協盃仍有要求：「當然想出線（分組賽），能走多遠就多遠！」

伊高沙托尼，和富大埔前鋒。（盧翊銘攝）

伊高沙托尼－－大埔是我的家人 穿起綠衣享受足球



在大埔訓練、在大埔比賽、收操後在大埔吃飯、宿舍也在鄰近的粉嶺，伊高沙托尼作為外援，過的日子或許比本土球員更「大埔人」。



伊高初來港之時不算起眼，儘管其父艾仙度沙托尼在日職薄有名氣、家境也相當不俗，他也曾跟隨爸爸在鹿島鹿角的舊隊友薛高學踢波，但就僅此而已。直至上季末，伊高大爆發，一口氣拿下港超聯4月及5月最佳球員；到今季，他更成為「綠戰士」前線至關重要的一員，單看19次上陣入5球的數字，絕對無法反映他在場上穿針引線、突破過人、摧毀對手防線的演出。

只有足球能帶我去朝鮮比賽吧！若不來香港，我應該永遠沒有這個機會。 和富大埔前鋒 伊高沙托尼

來港之前，伊高沙托尼的路球路不算順遂，小時在薛高的足球學校受訓、完成學業後效法父親到日本的鹿島鹿角落班，未幾又返回巴西的法林明高，輾轉又去到低組別球隊尋找機會。一年半前獲曾經做隊友的杜度力邀加盟大埔，伊高雖未曾聽聞過任何關於香港足球的事，卻也決定應邀來個新開始：「來港前，聽說過在香港踢球最難處理的是人際關係，而大埔的氣氛很好，我很慶幸。」



大埔作為一支區隊，在主席蔡尚圻注資下，班費是隊史上最高，但區隊的溫馨感不變，伊高自言，來港前雖希望成為好球員，但也沒有太大決心，是大埔的氣氛令他更能享受足球、發揮水準：「在大埔踢了一年半，是我的足球生涯最開心的日子！也許是因為我的年紀已夠成熟，踢出了最好的足球，而且我很喜歡大埔的每一位，大家就像一家人，無論華人或外援，都合力去做好一件事。香港足球的壓力沒那麼大，可以更放鬆地去享受。」

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從巴西遠道來港，伊高獲得了造夢也沒想過的機會－－出戰洲際賽事，畢竟在巴西要踢到南美自由盃、南美球會盃等比賽，難度極高，出戰亞協盃的機會教他無比期待：「這是我第一次踢國際賽，很興奮！能踢亞洲賽，是作為最強球隊的證明，而我們需要好好享受這一刻。」談及作客朝鮮，從未到訪這個封閉國度的他笑言：「只有足球能帶我去朝鮮比賽吧！若不來香港，我應該永遠沒有這個機會，能探索這個世界，是作為足球員最美好的事之一。」