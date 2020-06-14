【英超】軒達臣憶如瘋子狂奔的歲月　谷底翻身全靠一利物浦前隊友

利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）自2011年加盟紅軍以來，受過的批評難以計算，他日前接受曼聯名宿里奧費迪南訪問時，說起這段黑暗歲月有多難熬。 軒達臣特別感謝幾位紅軍名將助他捱過艱苦歲月，更特別點名其中一位，說他可怕卻可敬。

軒達臣在9年前離開母會新特蘭，以2000萬鎊轉會費加盟利物浦，令不少紅軍球迷對他期望甚高。

這位英格蘭中場坦言，當年僅得20歲的他曾為如何證明自己的價值而苦惱：「以這樣的價錢來到這樣的大球會，自然成為談論對象。更甚的，是我太着意去展現自己配得落場、配得起當個利物浦球員」，他坦言有時對自己太嚴苛，需要時任領隊杜格利殊出言叫他冷靜、放鬆。

佐敦軒達臣離開母會新特蘭之時只得20歲。（Getty Images）

「但知易行難，我在訓練中仍像個瘋子般狂奔，嘗試借此證明我應該在這裏。回望一切，我大概很缺乏自信，但那經歷也令我更堅強」。

佐敦軒達臣利物浦進化史

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【01球評】紅軍球迷眼中的無頭雞 軒達臣連眼淚也絕不感人？

感謝昔日隊友支持 點名一人鬥心最強

尚有幾日就踏入30歲的佐敦軒達臣，如今已是利物浦隊長，上季率軍勇奪歐聯贏盡球迷掌聲，今季只差6分即就可成為助紅軍首奪英超的隊長。

一路走來，他特別感激多位紅軍前隊友助他渡過難關，包括謝拉特、加歷查、格連莊臣、連拿及蘇亞雷斯，指眾人當年在更衣室內都舉足輕重，最教他欣賞的，卻是「哨牙蘇」。

佐敦軒達臣（左）曾與蘇亞雷斯（右）共事，他認為「哨牙蘇」心理異常強大。（Getty Images）

「蘇亞雷斯是個天生的求勝者，他從不受傷，就算他受傷了，他也會落場。他從不會在醫療室出現，他熱愛足球的心，令他即使受傷了或是撞倒了，都會不顧一切地踢波。」

佐敦軒達臣指，蘇亞雷斯的心理異常強大，「有一次，他的腳腫得很厲害，結果需要換波砵。他穿上了謝拉特的球鞋，然後射入了一記世界級的罰球，那時我在想，『嘩，這人實在異於常人』，實在很可怕」。

蘇亞雷斯效力利物浦的歲月：

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