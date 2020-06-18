【意大利盃】祖雲達斯12碼負拿玻里失首冠　加度素念亡妹悶悶不樂

意甲班霸祖雲達斯衝擊今季首項錦標，在意大利盃決賽與拿玻里爭冠，結果以最殘酷的互射12碼分勝負，拿玻里以4：2力挫祖雲達斯，高舉意大利盃錦標，亦是主帥加度素執教生涯的首個冠軍。

祖雲達斯及拿玻里在意大利盃4強分別淘汰「米蘭雙雄」，殺入決賽爭標。祖雲達斯與拿玻里在上半場互有攻守，C朗拿度初段撞射被撲出及恩斯治尼的罰球中柱。

為祖雲達斯把守最後一關的保方，年屆42歲的他在今仗十分忙碌，左飛右撲為球隊在法定時間力保不失，兩軍在90分鐘互無紀錄。

保方寶刀未老，今仗左飛右撲，在法定時間為祖雲達斯力保不失。（Getty Images）

+ 3 + 2

在賽事改制下，法定時間90分鐘後直接進入互射12碼階段，祖雲達斯首兩輪由戴巴拿及丹尼路主射，可惜同樣宴客。拿玻里4輪悉數射入，結果以4：2擊敗祖雲達斯，時隔6個球季後再度高舉意大利盃錦標。

拿玻里互射12碼擊敗祖雲達斯，相隔6季再度在意大利盃封王。（Getty Images）

加度素奪首冠 苦中一點甜

這個錦標，對同樣42歲的拿玻里主帥加度素別具意義，因為是他執教生涯首個冠軍，而他認為勝利是天道酬勤，「足球是我生命的一切，彷彿不能離開足球太久，所以當我看見球員不夠熱誠時，我會感到十分憤怒。我一直深信『足球之神』，當你付出足夠的努力時，你便會得到相應的回報。」

雖然拿玻里登頂奪冠，但加度素未有太過興奮，事關他的胞妹Francesca早前因長期病患離世，終年37歲。雖然足球對該名意大利名將十分重要，但他坦言家庭永遠放在第一位，「足球給予我生命很多東西，作為一個男人，家庭永遠是放在第一位，所以並不能一時三刻接受妹妹離世的事實。」

奪得執教生涯首個錦標的加度素，因胞妹早前離世而顯得悶悶不樂。（Getty Images）

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