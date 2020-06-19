【港足】區隊退賽小將失望不絕望　一個原因令大港腳未能集訓

佳聯元朗及和富大埔上周落實退出港超聯，隊內球員前途未卜。香港23歲以下足球代表隊（U23）今午（19日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心練習，兩位小將孫銘謙及黃梓豪分別交代球會及自己的最新情況。

港足U23早於6月初起已展開為期3周的集訓，惟受制於政府限聚令，過去一直以8人小組模式練習。球隊周五開放操練予傳媒採訪，同時恢復正常訓練模式。前鋒孫銘謙坦言相當興奮，「之前大概練習過進攻套路、走位等，今日終於可踢分隊賽，大家也特別落力，已經很久沒有這種感覺了。」

香港U23自6月初集訓至今，終開放予傳媒採訪、亦恢復正常訓練模式。（袁志浩攝）

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元朗大埔退賽 小將去向成疑

「孫銘」效力的和富大埔早前宣布退出今季及來季港超聯，他透露球會通訊群組「冇點講嘢」，但球員早有準備，「球會3月份薪金仍未完全付清，往後也沒出糧，我們會到勞工處處理欠薪問題。」曾傳出會到韓國落班的孫銘，直言希望延續職業生涯，他稱自己獲其他港超球會招手，但強調一切未有定案。

孫銘謙（右）盛傳會到韓國聯賽落班，但一切未有定案。（袁志浩攝）

至於前元朗門將黃梓豪同樣受球隊退賽影響，季初簽下兩年合約的他將與球會解約。他提及元朗未有向球員交待退賽原因，但球員「心知肚明」，「會方告訴我們如收到其他球會邀請，可以自己離隊。有些隊友已經落班，但我還是見步行步，如有球會招手，會以出場機會為優先。」

首季踏足職業舞台即遇上球會退賽，黃梓豪稱雖然感到失望，但不會絕望。他道：「我們這一代要努力一點，相信將來會更好。入選U23也是對我的肯定，希望準備更充足，有機會再向大家表現我的能力，以及優秀的一面。」

黃梓豪的原球隊元朗決定退出今季及來季港超聯，他仍在等待落班機會。（袁志浩攝）

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保險問題阻大港腳集訓 麥柏倫冀9月復操

港足U23明日將作今次集訓的最後一課操練，主帥麥柏倫指球員仍需在位置感、傳球與溝通等各方面下苦功。他透露U23會維持恆常操練，但將另覓教練領軍，「若兩隊訓練時間重疊，我以執教大港腳為優先，最重要是兩隊的風格及操練內容要接近。而部份U23球員也有升上大港腳的潛質，可是我不會透露是誰，否則對球員不公平。」

受疫情影響，麥柏倫是否獲續約仍待政府批出資助，但他仍如常準備10月復賽的世界盃外圍賽。（袁志浩攝）

麥柏倫的合約將於今年6月底屆滿，若足總再獲政府資助，他的任期有望延長至明年3月。這位芬蘭籍教練指，目前會在假設自己將獲續約之下，如常部署港隊出戰10月初重啟的世界盃亞洲區外圍賽。

「我對於港隊未能在6月訓練感到十分失望，這是源於球員在國際賽期外的保險問題，我們正積極處理。縱使我們已休息了很長時間，但仍跟球員保持聯絡，也邀請他們就過去的世盃外比賽給予意見。」據了解，港隊初步構思在9月尾重新投入訓練，麥柏倫稱球員能透過會面在休戰期間復習港隊踢法，避免重啟訓練時需由頭做起。