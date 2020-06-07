【港足經典】陳肇麒友賽轟國際賽最後入球　陳偉豪告別戰觸動人心

港足一代中鋒陳肇麒退役，他以37個國際A級賽入球，成為目前港足史上入球最多的球員。 讓我們重溫港足近10年部份最令人難忘的經典戰役，回味陳肇麒與陳偉豪為香港球迷創下的一幕幕回憶，為一個時代畫上圓滿句號。

2009年12月12日 香港 Vs 日本

港足當屆東亞運以東道主身份，先後擊敗韓國及朝鮮勇闖決賽，面對坐擁大迫勇也及永井謙佑的日本，上半場被對方乘角球攻勢破門。港隊下半場換入陳肇麒，於47分鐘即憑頭槌追近成1：1。

陳肇麒（左）當年原先於熱刺跟操，決賽前搭機返港，最終在該仗下半場上陣攻入追和一球。（足總圖片）

雙方戰至互射12碼階段，雖然歐陽耀沖首輪宴客，但陳肇麒、陳偉豪、李志豪及黃展鴻悉數射入，結果以總比數5：3擊敗日本，歷史性贏得國際綜合運動會足球項目金牌。

+ 2

2013年3月22日 香港 Vs 越南

2015年亞洲盃外圍賽，港足主場迎戰越南，該場比賽吸引6,639名球迷入場，令旺角大球場紅旗高掛。港隊與越南戰況一直膠着，至87分鐘終憑隊長陳偉豪一錘定音，接應張健峰開出右路罰球跳頂破網，以1：0取勝，於當屆賽事打響勝鼓。同時，這亦是陳偉豪為港足攻入的最後一球。

陳偉豪在全場爆滿的旺角場內，助港足頂入奠勝球。（足總圖片）

陳偉豪最後一次為香港足球代表隊取得入球，於片段1小時54分56秒

2017年6月7日 香港 Vs 約旦

港隊為備戰亞洲盃外圍賽而友賽約旦，足總特意安排今仗成為陳偉豪的告別戰。球迷戴上現場派發的陳偉豪面具，於15分鐘站立鼓掌，齊心高呼陳偉豪的名字，表揚這位身穿15號球衣的隊長。

直至比賽71分鐘，陳偉豪終接過隊長臂章後備上陣，每次他觸球、解圍或上前助攻，觀眾都報以打氣聲。最終港隊力拚下賽和約旦0：0，以不敗送別這位一代港足隊長。

陳偉豪告別戰：陳偉豪於最後一場港足比賽中，於71分鐘後備入替羅拔圖。（資料圖片）

+ 6 + 5 + 4

陳偉豪共為港隊在65埸A級國際賽中披甲，當中26次出任隊長，共取得6個入球。以下是「豪哥」當時在賽後的一番話：

「要為香港隊上陣真的要犧牲很多時間，我認為代表香港隊的任何一位成員，都是香港的英雄，請你們繼續入場支持香港隊比賽。我再次看回這17年的比賽，每場波對我可能都有1分鐘的畫面，但這些1分鐘片段在我17年裏是很珍貴，多謝大家。」

陳偉豪告別戰：一眾港隊隊友歡送陳偉豪。（資料圖片）

2017年8月31日 新加坡 Vs 香港

陳肇麒於2016至2017球季兩度因家庭理由而缺陣港隊賽事，港隊這次作客友賽新加坡，是他相隔大半年後首度回歸。獲委任成隊長的「陳七」開賽不足1分鐘，便於禁區頂窩利抽射楣底入網。

陳肇麒於這仗擔任隊長，並攻入他於港隊生涯的最後一球。（香港超級聯賽Facebook）

雖然港隊結果只能以1：1與新加坡踢成平手，但這球世界波已是「陳七」港隊生涯最後一球。他在同年9月作客馬來西亞的亞洲盃外圍賽後便沒再為港隊披甲，並於今季掛靴。

陳肇麒被譽為香港「首席中鋒」，曾為港足於國際A級賽中上陣68次，他至今仍以37個國際賽入球，力壓歐偉倫成為港隊史上首席射手。

陳肇麒港隊生涯最後一球，於片段11分40秒處

2017年11月14日 香港 Vs 黎巴嫩

港隊在該屆亞洲盃外圍賽最後一場主場賽事，於香港大球場迎戰黎巴嫩。縱然港隊上半場佔得不少攻勢，惟中場陳俊樂於43分鐘被罰紅牌兼輸12碼，港隊最終在此爭議性判決下少踢一人，以0：1憾負。

陳俊樂在上半場「食全餐」，令港足陷入苦戰。（資料圖片／李澤彤攝）

有球迷在港足比賽時高舉「Kim Out」標語，埋下金判坤離開港隊的伏線。（資料圖片）

當時港隊總教練金判坤曾批評判決令人難以接受，更質疑為何亞洲足協要要派遣與黎巴嫩同樣來自中東的卡塔爾球證。然而，金判坤於同年年底向足總請辭，此戰成為他領軍的最後一場比賽。

金判坤離任首受訪 揭被逼走 無悔選將準則

金判坤於該場比賽賽後批評球證判決。（資料圖片／李澤彤攝）