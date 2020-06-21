【英超】阿仙奴禍不單行　兩場連傷3人　遭白禮頓絕殺復賽兩連敗

在英超復賽首仗淨吞3蛋的阿仙奴，今日（20日）再度作客出戰，造訪白禮頓力爭打開勝利之門。 不過，阿仙奴復賽後「黑氣纏身」，表現大勇的門將尼奴在上半場末段傷出，即使下半場中段由尼高拉斯比比妙射建功，可惜勝局未能維持至完場，白禮頓隊長鄧克混戰中得手，在完場前更由焦點人物之一的馬奧比絕殺，結果白禮頓2：1力克阿仙奴。

英超停擺逾3個月後正式重開，阿仙奴在重開首仗出師不利，大衛雷斯連番失誤，以3球不敵曼城。今仗收拾心情再度作客，與有降班壓力的白禮頓交手，主帥阿迪達排強陣應戰，奧巴美揚﹑拿卡錫迪及尼高拉斯比比同列正選，奧斯爾亦重返大軍名單，先列後備。

阿迪達今仗排出強陣，奧巴美揚（左）配合拿卡錫迪任雙箭頭。（路透社）

阿仙奴小將沙卡在上半場初段推順起腳中楣彈出，及後拿卡錫迪的近門頭槌同樣無功而還。戰至上半場末段，白禮頓前鋒馬奧比接應長傳，阿仙奴門將尼奴出迎跳起欲沒收皮球，卻與馬奧比碰撞在空中失平衡，右腳落地觸傷膝蓋，狀甚痛楚，隨即上擔架被抬離球場。他離場時馬奧比上前致歉，但尼奴未有領情，更指着對手破口大罵。

狀態大勇的尼奴傷出，對阿仙奴防線影響甚大。（路透社）

尼奴失平衡傷出案件重演（按圖放大）：

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阿仙奴復賽後的確非常「黑仔」，柏保路馬利及格列沙加上仗先後傷出，今仗更是狀態大勇的門神尼奴受傷，兩場已傷三員。

二號門將馬天尼斯（Emiliano Martínez）臨危受命。阿仙奴防線在尼奴傷出後，有點患得患失，回傳「唔湯唔水」，甚至有穆爾（Aaron Mooy）勁射穿過人群，幸好該名阿根廷門將落地接實。

易邊後，阿仙奴一記反擊，沙卡直線妙傳撕破白禮頓防線，奧巴美揚接應知道或有越位之嫌，多次回頭望球證及旁證有否示意，雖然最後他單刀射入，但翻查VAR後證實越位在先，入球無效。

「雙箭頭」奧巴美揚及拿卡錫迪於下半場配合漸多，兵工廠攻勢也愈見「近磅」，尼高拉斯比比在右路推入大位，左腳施射剛好「收死」白禮頓門將馬菲賴恩，68分鐘終於打破僵局。

尼高拉斯比比推入大位起腳，馬菲賴恩「飛到盡」亦無從挽救。（路透社）

不過，阿仙奴的領先優勢僅維持7分鐘，白禮頓一次短角球後左路地波傳中，阿仙奴門前一輪混戰，結果由主隊隊長鄧克門前加一腳建功，在75分鐘追成1：1平手。上半場與尼奴碰撞，導致後者傷出的馬奧比，補時最後一擊更絕殺建功，結果白禮頓以2：1勇挫阿仙奴，全取3分，有利護級，相反阿仙奴則錄得復賽兩連敗。

鄧克（5號）在混戰中補中得手，為白禮頓攻入追平一球。（路透社）

馬奧比成為今仗主角，與尼奴的碰撞使對手傷出，在完場前更攻入絕殺一球。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：

完場前3分鐘各轟世界波 屈福特與李斯特城握手言和

今晚頭場由曾患新冠肺炎的羅渣士，率領李斯特城作客屈福特上演復賽首仗，希望保住聯賽「三哥」位置，並確保來季歐聯資格。主隊屈福特則力爭護級。

兩軍下半場逐漸入局，但一直未能攻破對方大門，完場前更將戰情推向高峰，先由李斯特城左閘捷維爾在禁區內勁射，轟出一記世界波，今仗屢救險球的賓科士打只好望門輕嘆。

捷維爾完場前左腳勁射破網，一度燃起李斯特城全取3分的希望。（路透社）

不過，急需搶分的屈福特，3分鐘後回敬一球世界波，屈福特開出角球後禁區內一輪混戰，守衛奇治戴臣（Craig Dawson）建奇功，門前使出高難度倒掛得手，協助球隊以1：1逼和李斯特城，取得寶貴1分，暫時在30輪聯賽後得30分。李城則以54分繼續穩居第3位。