【足球轉會】古天奴回歸英超不是夢？　巴塞不惜貼錢送回英格蘭

巴西中場菲臘比古天奴與多間球會「傳緋聞」，包括曼聯﹑阿仙奴﹑甚至舊東家利物浦。蘇格蘭網上足球串流平台傳出，原球會巴塞隆拿希望送走古天奴，不惜支付他的三分一薪金，將其送回利物浦市。

2018年離開利物浦轉投巴塞隆拿，但古天奴的足球事業沒有更上一層樓，去年夏天被外借到拜仁慕尼黑，希望在德甲班霸挽救事業。外借期即將屆滿，拜仁卻沒有意欲將他買斷，這名剛滿28歲的巴西中場，看來再度陷入生涯交叉點。

事實上，古天奴已是轉會傳聞的常客，多次傳出英超將是他下個目的地，基本上所有「Big 6」球隊亦曾與他扯上關係，但高昂薪金阻礙古天奴的轉會前程。

古天奴求高普收留 只有一個方法有機會重返利物浦

傳巴塞隆拿難賣走古天奴 為回購尼馬或放棄基沙文

古天奴或重返利物浦市，但並非穿上紅色球衣。（資料圖片／Getty Images）

古天奴養傷兼養生：

+ 7 + 6 + 5

轉會市場消息人士麥加利（Ian McGarry）在蘇格蘭網上足球串流平台《Transfer Window Podcast》透露，古天奴有望返回利物浦市，但並非舊東家利物浦，而是由「紅色衫」變「藍色衫」，外借至舊東家的同市宿敵愛華頓一個球季。巴塞為了送走古天奴，更不惜為「拖肥糖」支付古天奴三分一的薪金，在財政上吸引愛華頓主帥安察洛堤。

另外，據報古天奴的經理人祖拉查恩（Kia Joorabchian）與愛華頓主席Farhad Moshiri甚有交情，有望促成這宗交易。

古天奴轉投巴塞隆拿後，曾經返回晏菲路倒戈。（資料圖片／Getty Images）

古天奴多次傳出回歸英超，更有機會重返利物浦市。（資料圖片／Getty Images）

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