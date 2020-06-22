【新冠肺炎】網球手迪米杜夫確診　「為可能造成的影響致歉」

保加利亞網球手迪米杜夫（Grigor Dimitrov）周日（21日）透過Instagram表示，確診感染了新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，主動公開患病是希望確保在過去一段日子曾與他接觸者，前往接受病毒檢測。

網球男單世界排名第19位的迪米杜夫稱：「我說出來，讓粉絲和朋友知道我回到摩納哥進行病毒測試結果是呈陽性，並為自己可能造成的影響致歉。我現已回到家裡，正在康復中。」迪米杜夫的其中一名教練說對消息感到震驚，整個教練團隊將接受病毒檢測。

職業網球聯賽自3月暫停，暫時計劃8月復賽。迪米杜夫上周在塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）參與由「一哥」祖高域（Novak Djokovic）籌辦的巡迴賽首站賽事，然後轉到克羅地亞扎達爾參加第二站比賽，但在上周六（20日）不敵哥歷（Borna Coric），賽後他因身體不適退出；由於迪米杜夫確診，主辦單位取消這一站賽事，意味由祖高域出戰的決賽亦告取消。

（綜合報道）