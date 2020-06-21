【新冠肺炎】特朗普展開競選活動　6名工作人員確診

美國總統特朗普（Donald Trump）6月20日到奧克拉荷馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行競選集會前，當地6名工作人員證實感染新型冠狀病毒（COVID-19）。

特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）20日發表聲明，指按照團隊安全指引，為所有員工進行病毒檢測，結果發現6人確診，當局隨即安排他們隔離，同時強調確診員工及曾緊密接觸的人士都不會出席活動。

競選團隊官員亦指，所有出席的人士會在接受安全檢查前量度體溫，並會派發面罩和消毒酒精。

特朗普6月20日在塔爾薩舉行競選集會，大批支持者提早數小時等候入場，但從圖中可見，只有少數人士戴上口罩。（AP）

特朗普會在當地時間20日晚上於塔爾薩市內一個容納1.9萬人的體育館舉行競選活動，預計是疫情在3月爆發後最大的室內活動。不過當地上周的確診人數急劇上升，即使有地方衛生官員要求活動改期，惟共和黨籍州長斯蒂特（Kevin Stitt）認為活動安全，州最高法院亦駁回所有參加活動人士都須戴口罩的要求。而在活動開始前，會場外只有少數人士戴上口罩。

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