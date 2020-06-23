【意甲】祖雲達斯將帥不和傳聞下報捷　戴巴拿病癒後首建功

祖雲達斯在上周的意大利盃決賽互射12碼不敵拿玻里，未能以一項錦標為復賽打響頭炮，更傳出主帥沙利與C朗拿度的不和傳聞。「祖記」收拾心情後，在意甲重開首仗作客博洛尼亞，結果由C朗及戴巴拿各建一功，兩球淨勝對手，保持榜首的領先優勢。

祖雲達斯在上周失落意大利盃，領隊沙利自身難保，不少當地傳媒盛傳若沙利今季未能領祖記奪得錦標，他的帥位亦「凍過水」。此外，沙利與C朗拿度的不和傳聞繼續升溫，甚至有意大利傳媒表示二人在該仗開賽前，已經在更衣室「炒大鑊」。

C朗失冠胞姊發功力撐 意媒傳沙利受壓隨時被炒

面對種種傳言，祖雲達斯收拾心情作客博洛尼亞，繼續為爭取聯賽九連霸而努力。雖然被傳與沙利不和，但C朗今仗繼續擔任正選，與戴巴拿及貝拿迪斯治攻堅。祖雲達斯戰至上半場中段，角球上前助攻的迪歷特在爭位時被推跌，球證在翻查VAR後判罰12碼，在早前意大利盃4強曾經宴客的C朗再成劊子手，並未有再度失威，為球隊在23分鐘先開紀錄。

祖雲達斯在上半場及後時間擴大比數，戴巴拿接應貝拿迪斯治的後腳傳送，在峨眉月頂推順熨射，皮球直飛死角入網，在36分鐘射成2：0。對抗新冠肺炎一個多月痊癒的戴巴拿，在復賽後3仗皆有披甲，上仗更因射失12碼令球隊失冠，該名阿根廷中場終於在今仗取得康復後的首個入球。

C朗拿度在下半場連番攻門亦無功而還，未能再添紀錄，而後備入替的丹尼路在比賽末段兩黃一紅被逐，幸對戰局未有影響，祖雲達斯兩球淨勝博洛尼亞，以66分高踞榜首，領先踢少一場的拉素4分。

C朗賽後在個人Instagram貼文，表示今仗是重要的勝仗，希望球隊踢好每一場賽事，團結一致地爭奪冠軍，或可打破他與沙利不和的傳聞。

另一名入球功臣戴巴拿在賽後訪問時，力撐被受壓力的主帥沙利，大讚在沙利麾下感到十分自在，「我在場上謹遵領隊的指示，與隊友建立默契，從而協助球隊取勝。沙利希望我可以對敵軍有更多威脅，所以多在禁區內活動，但他也給予我相當大的自由度，我在他的麾下感到十分舒服。」