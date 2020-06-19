【意大利盃】C朗失冠胞姊發功力撐　意媒傳沙利受壓隨時被炒

祖雲達斯在意大利盃決賽互射12碼不敵拿玻里，今季首個冠軍失之交臂，祖雲達斯主帥沙利被拍攝到一張黯然坐在後備席，並以手遮臉的相片，狀甚失落。意大利傳媒指沙利的帥位不穩，若四大皆空的話便將「炒魷」。 另外，C朗胞姊再度「發功」，為失落錦標的弟弟抱不平，鬧爆沙利的戰術不適合C朗的踢法。

祖雲達斯與拿玻里爭奪意大利盃錦標，兩軍在法定時間90分鐘未分高低，互無紀錄，直接進入互射12碼分勝負，「祖記」的戴巴拿及丹尼路在首兩輪宴客，斷送奪冠的機會，結果以2：4不敵拿玻里，屈居亞軍，失落今季首個冠軍。

祖雲達斯12碼負拿玻里失首冠 加度素念亡妹悶悶不樂

拿玻里相隔6季再度高舉意大利盃錦標。（路透社）

在沙利帶領下的祖雲達斯，今季並非沒有機會四大皆空，剛剛失落意大利盃的錦標外，在即將重開的意甲，雖排在榜首但僅領先次席的拉素1分，爭取聯賽九連霸依然充滿變數。

網上流傳一張沙利失落地坐在後備席上，並以單手掩臉的相片，看似是流下男兒淚，未知是否擔心自己在祖雲達斯的未來有關。意大利傳媒《晚郵報》透露沙利已聞到「魷魚味」，若祖雲達斯在聯賽及歐聯有任何不測，未能為球隊帶來錦標的話，大有機會慘吃無情雞。

沙利在黯然坐在後備席上，狀甚失落。（Twitter截圖）

沙利接手祖雲達斯後，其戰術一直被人詬病，未能善用C朗拿度及戴巴拿等球星，使他們未能發揮最大作用。C朗今仗建樹不多，僅在上半場有一腳中目標射門，連互射12碼亦未有登場機會，因為球隊在他出場前已落敗。

意大利傳媒《Top Calcio24》更大爆，沙利與C朗早在開賽前於更衣室「炒大鑊」，或者因此影響C朗在今仗的表現。

C朗與獎盃擦身而過。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：

+ 3 + 2

一向疼愛C朗的胞姊Elma Aveiro在個人Instagram上「發功」，為C朗抱不平並鼓勵胞弟，同時批評沙利的戰術運用失當，「你還可以做什麼？我的寶貝不能挽救球隊再創奇蹟，我並不明白沙利的戰術。無論如何，挺起胸膛吧，我的國王。」