【德甲】艾簡達拿拒續留拜仁　德媒傳西班牙中場欲投某英超豪門

德國傳媒報道，拜仁慕尼黑與中場堤亞高艾簡達拿的續約談判陷入僵局，更有傳言指這名西班牙國腳有意離開德甲，欲轉投英超豪門利物浦。

德國《圖片報》足球新聞主管Christian Falk 5月在Twitter曾指艾簡達拿與拜仁的合約已經傾妥，並即將宣布續約。

惟自該次報道後一直都未有「聲氣」，他周三（24日）在Twitter完全推翻「5月的自己」。

德媒指艾簡達拿拒簽新合約。（Getty Images）

簽約一刻猶豫拒落筆

「堤亞高及拜仁確實已談好條件，但到了跟球會高層見面準備簽名時，他猶豫了，跟會方代表表示自己亦無法解釋。」Falk寫道：「球會現時相信艾簡達拿想離隊。」

不過，最震撼的是Falk知道艾簡達拿下一站目標：「球會內部傳言艾簡達拿想轉投利物浦。」29歲的艾簡達拿與拜仁的合約到2021年到期。

《圖片報》指拜仁相信艾簡達拿有意轉投利物浦。（Getty Images）

艾簡達拿確實可加強利物浦的創造力。（Getty Images）

利物浦現時於英超以20分領先曼城，餘下8輪拿下5分就可以得到冠軍。紅軍今季雖然強勢，但每每遇到防守較硬淨的球隊，都會出現「老鼠拉龜」的情況，艾簡達拿若真的有意加盟紅軍，可望加強這支「英超一哥」的創造力。

艾簡達拿明年夏天才約滿，但現時已謠言滿天飛。（Getty Images）

即睇艾簡達拿「神級傳送」

Thiago Alcântara that is disgusting pic.twitter.com/xLGOX0eDxD — Hunter Godson (@HunterGodson) June 22, 2020

高普年代利物浦核心：

+ 6 + 5 + 4

利物浦的轉會傳聞可謂不絕於耳，有傳利物浦欲羅致狼隊的魯賓尼維斯，但狼隊索價5000萬英鎊嚇走利物浦，又有傳利物浦欲購入尼維斯及艾達馬查奧爾，更不惜賣走6名球員套現。



不過，利物浦領隊高普曾表示今季後未必會大手增兵，又指會由球隊未來發展會更注重內部，收購狼隊雙星似為「煲水新聞」居多，就算艾簡達拿真的想加盟「紅軍」，亦有可能要等到2021年以自由身轉會。

第31輪直播賽程（按圖放大）：