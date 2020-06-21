英超│高普再批英國抗疫意識薄弱　下令利物浦眾將外出戴口罩手套

英超利物浦主帥高普6月初炮轟英國防疫不力，21日（周日）再次批評英國政府，指戴口罩可大減感染機會，如早就要求市民出外戴口罩，就不會出現逾40000宗新冠肺炎死亡個案，更指外出只得自己一個戴口罩，感覺似是「外星人」。

新冠肺炎波及英國多時，英超3月停擺後終於在日前復賽。不過，高普認為英國政府及當地市民的抗疫意識依然薄弱，忽略新冠肺炎的嚴重性。

疫情於英國爆發初期，英超一度陷入取消危機，使得高普執教的利物浦能否在30年來首度奪得聯賽冠軍一度成疑。隨英超重開，領先次席曼城22分的利物浦只要再取6分，就可以完成歷史任務。

利物浦只要取得6分，就可得到聯賽冠軍。（instagram @liverpoolfc）

利物浦積極備戰：

+ 7 + 6 + 5

高普表示自己從未有一刻擔心過英國政府無力的抗疫措施會使利物浦失去冠軍，因為他「更擔心仍在上升的死亡數字」。

「我沒有權力投票選這個（英國）政府，這政府是他國人民選出來的，」高普說：「我看到英國及德國的新聞，如果外星人觀察兩國分別，會以為英國及德國是兩個星球的人。」

利物浦在球季重開首仗對手為愛華頓。（Getty Images）

高普見到街上只得自己一個戴口罩、手套，批評英國政府抗疫不力。（instagram @liverpoolfc）

英國至今已有逾40000人因新冠肺炎病逝，相比之下，德國至今死亡數字仍不到9000，死亡率低成為了德甲成為歐洲最早重開聯賽的一大原因。

德國總理默克爾（Angela Merkel）在疫情之下，反應迅速、決定果斷，使德國可早一步放寬社交隔離令。另一邊廂，英國首相約翰遜（Boris Johnson）因反應遲緩，抗疫決策混亂不時都被英國傳媒批評。

約翰遜政府在6月15日才要求公眾在使用公共交通工具時戴口罩，為高普最不理解的地方。「我不明白為什麼到了6月15日才開始在特定地方戴口罩，其實國家比英國足足早了5至6星期。」高普批評道。

疫情下英超重開，高普進行賽前記者會亦採取視像會議形式進行。（instagram @liverpoolfc）

在外只得自己戴口罩感覺似外星人

這名53歲德國籍教頭又指德國抗疫政策並完美，仍是有人感染或病逝，但相對較少死亡個案，證明戴口罩有其功用。英國人仍是不願意戴口罩，使高普感到自己是個局外人。

「我去加油站時只得自己一人戴口罩及手套，我像個外星人一樣，但我會繼續這樣做，直到有人告訴我疫情已過為止。」 利物浦領隊 高普

英超重開，在場邊放有水桶，讓球僮撿起足球後即時進行消毒。（Getty Images）

為了球隊上下健康，一向給球員頗高自由度的高普更下令要「紅軍」眾將出外必須戴口罩、手套，回到球會時則免，因為「利物浦每兩周檢測一次，而且一直保持環境安全」。

英超重開定下防疫措施，球員或職員如出現病徵或驗出陽性反應都要即時隔離，比賽時會準備好消毒藥水，讓球僮撿起皮球後可即時消毒，比賽當日亦只准最多300人在球場內。

英超第30輪餘下直播賽程（按圖放大）：