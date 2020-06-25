英超│英警不起訴激進般尼迷　英媒揭與右翼組織關係密切

一名般尼球迷早前於球隊作客曼城時，出動飛機拉標示「White Lives Matter Burnley」橫額示威，引起爭議。 英國傳媒指，警方調查後指未有犯罪證據，不會作進一步行動，但該名男子已被僱主解僱，並被揭發與右翼組織關係密切。英媒又指該男子行為使母親羞愧難堪，不敢出門上班。

般尼於當地時間周一作客曼城慘吞5蛋，開波前雙方球員為聲援Black Lives Matter單膝跪地，有飛機拉「White Lives Matter Burnley」橫額飛過，事後般尼隊長美爾予以譴責，負責組織今次「White Lives Matter」事件的般尼球迷Jake Hepple承認責任。

Jake Happle及女友Megan Rambad齊齊遭到解僱。（網上圖片）

英超周三深夜賽果（按圖放大）：

英國警方事後介入展開調查，但日前公布結果指無證據顯示有犯罪行為，故終止調查，亦不會有進一步行動。不過24歲的Hepple仍要為自己的行為付出代價，其僱主Paradigm Precision以「違反公司政策及多項員工規條」為由，將這名般尼球迷解僱。

英國傳媒指Hepple與英國右翼組織English Defence League關係不淺，不時於網上支持該組織之外，更曾與前領袖Tommy Robinson合照。英媒又爆料Hepple女友Megan Rambadt因網上言論涉嫌歧視，被僱主Solace Foot Health and Reflexology開除，齊齊加入失業大軍。

般尼球迷早前於作客曼城一戰，展示激進標語，般尼指不歡迎有份參加行動的人再進入摩亞球場。（路透社）

涉事球迷母親不敢上班

《每日郵報》報道，除了Hepple之外，般尼另一球迷Mark Hamer亦是同謀，其父George接受訪問時直言，妻子因兒子的行為感到羞恥，不敢上班面對同事。

般尼已發聲明，不歡迎今次有份計劃展示激進標語的球迷再進入摩亞球場，如果證實有份，將會終身禁止進入球場。

英超第32輪直播賽程：