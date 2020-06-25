英超│史上越位最多球員Top 20　阿古路華迪入前十仍難望一人項背

前鋒在球場上衝鋒陷陣，不時都深入敵陣，走快一步越位實乃常事。英國足球網站《Footyroom》近日公布英超史上越位最多球員，不乏一代名將及耳熟能詳的球員名稱，前五中更有一人仍在英超沙場馳騁。

越位規條早在1848年就已經存在，1866年廣泛採用，隨年月改變，今時今日更會使用VAR重看球員是否越位，但不時會出現奇怪的腳尖、手肘越位等等。

愛華頓今季鬥曼聯一戰，就曾因中場施古臣攻門後坐在地上，隊友射門補中時避波被吹越位，此事引起一番爭議。

施古臣（坐下者）是否越位，引起相當多的爭議。（路透社）

英超比賽節奏快速，球員在敵陣一上一落難免會遇到越位情況，《Footyroom》最近翻查資料，找出英超1992年成立至今，哪位球員越位次數最多。

英超越位怪人第20至11名

（*為現役英超球員，上陣次數數據來源transfermarkt.com）：

+ 6 + 5 + 4

不少大名球星都打入前20，值得注意的是曾效力利物浦等多支球隊的高治，上陣467場才越位160，可謂十分出色。比他多19次越位的朗尼上陣場數亦過400次，但這名前英格蘭國腳有時會出任進攻中場，未必經常站在「最前線」。

前十亦有多名現役英超球員，李斯特城的占美華迪在對白禮頓後，正式超越安歷卡打入第10名，曾兩次成為英超神射手的阿古路亦排第8位。

英超越位怪人Top 10：

（*為現役英超球員，上陣次數數據來源transfermarkt.com）：

+ 6 + 5 + 4

另人意想不到的是，賓迪基以200次排第5。這名水晶宮鋒將於英超出場221次，接近每場有一次墜入越位陷阱。

不過，就算賓迪基之後場場打正選，要追上「越位怪人王」亦有一定難度。曾效力阿仙奴、曼城等的「多哥王子」艾迪巴約，只花了242場比賽就越位了328次，場均越位1.35次。

是「多哥王子」太積極衝前？還是他閱讀球賽能力太差？

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