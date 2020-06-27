【利物浦奪英超】費格遜向老對手道賀　杜格利殊憶與對手軼事

費格遜與杜格利殊，兩位名帥在8﹑90年代鬥到你死我活，利物浦對上一次奪得英格蘭頂級聯賽錦標，正正是在費格遜執教期間。 如今二人早已退休享清福，放下當年仇恨，「費爵爺」親自向杜格利殊道賀，相隔30年亦見證時代的變遷。

杜格利殊（Kenny Daliglish）在1985年以球員兼領隊身份執教利物浦；費格遜則在1986年起執掌曼聯，兩大名帥在80年代尾多次碰頭，當時杜格利殊帶領的紅軍較佔上風，3度領軍贏得英格蘭頂級聯賽冠軍。

90年代，杜格利殊分別執教布力般流浪及紐卡素，但風頭已被費格遜領軍的曼聯所蓋過，後者更創下長達多年的「曼聯王朝」。

杜格利殊30年後見證登頂 「高普可創更多傳奇」

杜格利殊在80年代尾執教利物浦，並3度帶領球隊贏得聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

利物浦球迷在奪冠後大肆慶祝：

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利物浦事隔30年再度稱霸英格蘭頂級聯賽，「費爵爺」大方向老對手道賀，當車路士擊敗曼城後，他隨即以短訊恭賀杜格利殊利物浦再度稱霸。

杜格利殊收到費格遜的訊息，不禁憶起當年與一眾領隊的軼事，感歎時代早已變遷。「當年與費格遜﹑森馬比（Mike Summerbee）及白賴仁傑特（Brian Kidd）等教頭交手，我們當年在季尾時以書信方式互相祝賀，經過激烈的球季後收到對手的來信，這是一個莫大的榮耀。如今年代早已不同，已經是一個更科技化的世界，大家習慣以短訊或電子郵件來往。」

杜格利殊在早年「出山」教利物浦時，再度與老對手費格遜碰頭。（資料圖片／Getty Images）

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