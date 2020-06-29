【利物浦奪英超】韋甘比大隻佬不惜違例　穿利物浦球衣賀奪冠

利物浦一搔30年之癢，再度稱霸英格蘭頂級聯賽，使世界各地的「利迷」雀躍萬分。不少現役球員亦是紅軍球迷之一，但並非每一人亦可效力愛隊，正如效力英甲韋甘比的「大隻佬」球員艾堅芬華（Adebayo Akinfenwa）。 當紅軍奪冠後，他以一個平常球迷的方式慶祝愛隊贏冠軍，但卻可能遭球隊罰款。

利物浦提早7輪封王，首度稱霸英超，一圓不少利物浦球迷的夙願，而「利迷」當穿上愛隊的球衣慶祝，所以最近在街上或大家的公司中，不難看到利物浦球衣的蹤影。

效力英甲球會韋甘比的「大隻佬」艾堅芬華，以誇張的一身肌肉成名，更一度成為足球遊戲《FIFA》中最強壯的球員。該名38歲的前鋒是球壇其中一名利物浦球迷，在他的Instagram中出現多張他穿上利物浦球衣的照片，當紅軍奪冠後，他更上傳與隊長佐敦軒達臣的合照，並恭賀對方。

最強壯球員不再！ 艾堅芬華敵不過法蘭克福前鋒

艾堅芬華在利物浦奪冠後，即上載與軒達臣的合照並恭賀對方。（Instagram截圖）

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因為愛隊奪冠，艾堅芬華以一個普通球迷的方法慶祝，穿上利物浦球衣「上班」，他上班的地方正正是他所屬的球會韋甘比，而該名大隻佬更穿上紅軍球衣參加訓練，在他Instagram上載的片段當中，他在一眾藍色球衣中鶴立雞群。艾堅芬華為慶祝紅軍贏冠軍，並不介意作出少少犧牲，笑言十分樂意繳付球會的罰款。

由2016年夏天效力韋甘比至今的艾堅芬華，即使年屆38仍然是球隊的主力，他在今季英甲上陣32場，並貢獻10個入球及6個助攻，寶刀未老。

艾堅芬華多年在英格蘭低組別聯賽打滾，曾經效力史雲斯﹑米禾爾及溫布頓等多間球會，他曾經公開呼籲高普將他帶往晏菲路，因為利物浦當時正缺少一名前鋒。

現年38歲艾堅芬華至今仍然是韋甘比的主力之一。（Instagram截圖）

韋甘比大隻佬艾堅芬華：

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