【利物浦奪英超】高普領軍首仗嚇人陣容盡見功力　得返一個有得踢

高普帶領利物浦1年內連奪歐聯和英超冠軍，狀態和實力均是目前最強球隊之一。回看2015年10月他帶領紅軍第一仗的陣容，不禁令人驚覺他為紅軍帶來的進步多大，尤其是一條全面升級的後防線。 11個正選連同7個後備，如今只剩下占士米拿一人不時正選上陣，其餘大部分均已離隊或失寵。

2015年10月8日，來自德國的高普（Jurgen Klopp）取代剛離隊的羅渣士，成為利物浦新任主帥。10月17日他首仗領軍作客0：0賽和熱刺，那場比賽乏善可陳，5年後再次細看該仗出場陣容，卻不得不令人佩服高普。

高普帶領利物浦首仗正選陣容和後備名單。（影片截圖）

最恐怖是一條後防線：正選門將米洛列特，中堅沙高和史基泰爾，左閘摩蘭奴，四人全是隨時引發失誤的後防「炸彈人」，只有右閘尼達利基尼一人可堪信賴。

他排出4-2-3-1陣式，盧卡斯利華與安利簡恩雙防中，配合古天奴、占士米拿、拉爾拉拿三人，單箭頭是奧歷治。

這個陣容幾乎看不到如何能取得入球，一條恐怖防線卻似乎充滿危機。

【高普第一仗 陣容不堪回首】

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那一季利物浦在英超只得令人失望的第八位。高普迅速在轉會窗清走瘀血。

2016年夏天，後防「炸彈人」史基泰爾先被清走，賓迪基、祖亞倫、佐敦艾比等亦悉數離隊，半年後另一炸彈人沙高也先借後賣到水晶宮。同一時間，球隊迎來沙迪奧文尼、韋拿杜姆和祖爾麥迪比，阿歷山大阿諾特直接由U18提拔上一隊。

【高普領軍首仗球員身在何方？】

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之後一季高普首次全季領軍，球隊重返前四，他領軍下球隊表現逐年進步，至今季終成功在英超封王。

利物浦當下最強陣容，由艾利臣把關，左閘羅拔臣，右閘阿歷山大阿諾特，雲迪積克中堅拍檔無論是祖高美斯還是麥迪比，一條防線固若金湯，連續兩年成為英超失球最少球隊。中場三人組法賓奴，軒達臣和韋拿杜姆踢法機動，配合前線三叉戟沙拿、文尼法明奴，是令所有後衛聞風喪膽的強力鋒線。

5年人事幾番新，現在的紅軍已不可同日而語。

利物浦如今最強陣容價值連城，實力遠勝高普首仗領軍之時。（Getty Images）

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