【利物浦奪英超】高普致球迷的公開信　籲球迷克制減少公眾聚集

利物浦主帥高普帶領紅軍相隔30年再度登頂，並首度稱霸英超，使世界各地的「利迷」欣喜若狂。高普特意在《利物浦回聲報》刊登一封致利物浦市民的公開信，感激紅軍球迷一路上的支持外，亦呼籲他們暫停公眾慶祝活動，為免再度散播病毒。

利物浦苦等30年後再度揚威英格蘭頂級聯賽，但在新冠肺炎疫情下使球迷們無法現場與愛隊一同慶祝，但一眾英國的「利迷」一於少理，數千名球迷聚集在晏菲路外狂歡，但狂歡過後卻遺下大量垃圾，卻由當地的清潔隊「執手尾」。更有10人因在慶祝時涉擾亂公眾秩序被捕。

利迷晏菲路外狂歡遺垃圾兼犯禁 10人遭英警拘捕

【利物浦市喜氣洋洋】

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高普早前在《利物浦回聲報》刊登一封致全體利物浦市市民的公開信，在信的後段呼籲球迷們克制，不要增加當地醫護人員壓力，「利物浦市的醫護人員及警察等，在今次疫情下已承受相當大的壓力，我們不希望因為利物浦奪冠而加重他們的負擔，所以我懇請球迷們避免公開聚集，以私人聚會的方式取代公開慶祝。」

高普及後再度強調，現時並非適當的時機慶祝，希望在情況許可下，舉辦更加盛大的慶祝活動，「疫情依然為我們帶來很多不確定性，球迷們只好耐心一點，當雨過天清後，屆時便可公開大肆慶祝，比去年歐聯奪冠巡遊更盛大的活動，與全市球迷分享奪冠的喜悅。不過，在現階段並不是適當的狂歡時機，所以希望大家盡量留在家中，不要在晏菲路附近聚集。」

除了呼籲球迷克制外，高普在信中再次感激紅軍球迷，即使在現時閉門作賽期間，也牢牢地印在全隊心中，「我們擁有世界上最佳的球迷，你們是球隊的原動力，沒有你們的支持，球隊將沒有今時今日的成就。你們的熱情﹑打氣歌曲﹑對勝利的執著﹑信念等，即使如今未能在球場中現場傳達，但你們就像在現場一樣，球隊上下與你們同在。」

高普早前在訪問中公開表揚杜格利殊及謝拉特兩名紅軍傳奇，他在信中再度提及二人，表示兩人對利物浦的貢獻良多，亦是他們走向成功的元素之一。同時，該名德國主帥亦感謝每一名利市市民，合力創造一個如此特別的城市，同時亦向同市宿敵愛華頓致敬。

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：

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