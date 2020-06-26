【利物浦奪英超】利迷晏菲路外狂歡遺垃圾兼犯禁　10人遭英警拘捕

利物浦相隔30年後再奪英格蘭頂級聯賽冠軍、更是首次贏得英超冠軍，加上經歷過因疫情停擺等風雨，即使新冠肺炎陰霾仍在，當地數千利迷都忍不住要到晏菲路球場外狂歡，一同享受勝利喜悅。 然而開心歸開心，一夜興奮後，遺下的卻是滿目瘡痍。

車路士擊敗曼城、利物浦奪冠之後，利物浦市議會亦有所回應：在社交網絡發文祝賀、地標之一的聖佐治大廳外牆射燈轉成紅色、特地訪問市內利物浦球迷奪冠感受、官方twitter的名字亦改成「Liverpoo1 9ity Council」，祝賀紅軍第19次贏得英格蘭頂級聯賽冠軍。議會亦特別發文提醒球迷們慶祝之餘，「也要記住社交距離守則」。

然而，數千利物浦球迷亦難按捺苦等30年的興奮，忘形地到晏菲路球場外聚集，施放紅色訊號彈、煙霧彈、唱歌跳舞、還喝下數之不盡的酒精。徹夜狂歡後，人潮散去，卻遺下大量垃圾：

由照片可見，晏菲路球場外遺下大量酒樽等垃圾。利物浦市議會亦無奈地放上一幀清潔隊工作的照片，說：「這是今早的景象，我們的清潔隊仍在努力，去令街道在利物浦奪冠後回復整潔」，同時又勸籲球迷，指：「享受的同時也要尊重我們的街道、公園和城市，請將垃圾丟到垃圾桶或拿回家處理。」

除了留下大量垃圾，球迷聚集慶祝亦違反了當地的社交距離守則，根據英國政府的指引，當地人士已可外出，但仍需與他人保持兩米距離。英國媒體報道指，一共有10人在晏菲路球場外因涉嫌擾亂公眾秩序而被捕，但未有交代詳細案情。

英國利物浦市大批球迷在紅軍封王後，到晏菲路球場外慶祝，明顯未有遵守社交距離。（Getty Images）

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

+ 7 + 6 + 5

默西塞德郡警察局副局長Rob Carden雖然祝賀紅軍封王，但亦對有利迷「犯禁」表示遺憾：「默西塞德郡內絕大多數利物浦球迷都願意留在家中慶祝，他們深明現在不是聚集慶祝的時候，也以安全為重，他們是這城市的驕傲。可惜，不是每個人都願意守規矩，仍然有一大群人選擇在球場外聚集。」

Rob Carden呼籲球迷在往後的日子「做對的事」，「與家人或社交圈子裏的人一起安全地慶祝吧，這是為了你、你家人、朋友及鄰居的安全著想」。

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利物浦去年奪得歐聯冠軍後，在市內舉辦了盛大的冠軍巡遊，今次歷史性贏英超，又能否再辦巡遊？《利物浦回聲報》的報道指，利物浦市議會發言人認為即使社交距離守則縮減至1米，亦無可能舉行巡遊，目前正式研究如何才能舉辦巡遊等慶祝活動，「但必需待情況安全、封鎖措施解禁及病毒感染率下降，才能進行」，相關活動可能明年才能補辦。

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：